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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر لشراء اليورو في البنوك اليوم الجمعة 15-4-2022

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم الجمعة

ينشر موقع "صدى البلد " سعر اليورو  مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الجمعة عند 19.98جنيه للشراء 20.12جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الجمعة نحو 20جنيه للشراء و 20.16جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى المصرف العربي الدولي اليوم الجمعة نحو 19.99جنيه للشراء و 20.14جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى  بنك البركة اليوم الجمعة نحو 19.98جنيه للشراء و 20.16جنيه للبيع.
 

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( العربي الافريقي الدولي،CIB،بلوم،المشرق ،الكويت الوطني،الأهلى المتحد، ،أبوظبي التجاري،العقاري المصري العربي،قطر الوطني،التنمية الصناعية ) اليوم الجمعة نحو 19.96جنيه للشراء و 20.14جنيه للبيع.

 

وسجل سعر اليورو فى بنك  اليوم الجمعة مصر إيران للتنمية نحو 19.95جنيه للشراء و 20.19جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بنوك (قناة السويس، فيصل الإسلامي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الاول)اليوم الجمعة نحو 19.95جنيه للشراء و 20.13جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية اليوم الجمعة نحو 19.94جنيه للشراء و 20.14جنيه للبيع

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى  بنك( HSBC ،كريدي أجريكول) اليوم الجمعة نحو 19.92جنيه للشراء و 20.14جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى  بنك المصرف المتحد اليوم الجمعة نحو 19.91جنيه للشراء و 20.13جنيه للبيع

سجل  سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 19.81جنيه للشراء و 19.95جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الاهلي اليوم الجمعة نحو 19.74جنيه للشراء و 20.12جنيه للبيع.

افضل سعر لشراء اليورو

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي افضل سعر لشراء اليورو بقيمة 19.88جنيه للشراء. 

اليورو سعر اليورو اليوم سعر اليورو Finance Real Estate اليوم الجمعة

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