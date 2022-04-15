بعد غرق Moskva .. روسيا تهدد بزيادة الهجمات الصاروخية على أوكرانيا

بعد يوم من تعرض موسكو لهزيمة رمزية لاذعة بفقدان السفينة الرئيسية لأسطولها في البحر الأسود ، وعدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة بتكثيف الهجمات الصاروخية على العاصمة الأوكرانية ردًا على "عمليات التحويل العسكرية الأوكرانية المزعومة على الأراضي الروسية".

وجاء التهديد بشن هجمات مكثفة على كييف بعد أن اتهمت السلطات الروسية أوكرانيا بإصابة سبعة أشخاص وإلحاق أضرار بنحو 100 مبنى سكني بضربات جوية على منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.

كما أفادت السلطات في منطقة حدودية أخرى لروسيا بقصف أوكراني يوم الخميس.

وأظهرت كييف تدريجياً بعض علامات الحياة قبل الحرب بعد أن فشلت القوات الروسية في الاستيلاء على المدينة وتراجعت للتركيز على هجوم مركز في شرق أوكرانيا ، تاركة أدلة على جرائم حرب محتملة في أعقابها، وقد يعيد القصف المتجدد سكان العاصمة إلى الاحتماء في محطات مترو الأنفاق وويلات صفارات الإنذار المستمرة.

ولم يؤكد المسؤولون الأوكرانيون ضرب أهداف في روسيا ، ولا يمكن التحقق من تقارير السلطات الروسية بشكل مستقل.

ومع ذلك ، زعم المسؤولون الأوكرانيون أن قواتهم ضربت سفينة حربية روسية رئيسية بالصواريخ يوم الخميس. إذا كان هذا الادعاء صحيحًا ، فسوف يمثل انتصارًا مهمًا.

وغرقت طراد الصواريخ الموجهة موسكفا ، التي سميت على اسم العاصمة الروسية ، أثناء سحبها إلى الميناء الخميس بعد تعرضها لأضرار جسيمة في ظل الظروف التي ظلت محل نزاع.

واعترفت موسكو بوقوع حريق على متنها لكنها لم تعترف بأي هجوم. ولم يتمكن مسؤولون أمريكيون وغربيون آخرون من تأكيد سبب الحريق.

وكان لدى موسكفا القدرة على حمل 16 صاروخ كروز بعيد المدى ، وإزالتها تقلل من قوة النيران الروسية في البحر الأسود. إذا أسقطت القوات الأوكرانية السفينة ، فمن المحتمل أن تمثل أكبر سفينة حربية روسية غرقت في القتال منذ حرب فوكلاند.

ونسفت غواصة بريطانية طراد البحرية الأرجنتينية المسماة ARA General Belgrano خلال صراع عام 1982 ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 300 بحار كانوا على متنها.

وكانت خسارة السفينة الحربية الروسية في غزو يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه خطأ تاريخي أيضًا هزيمة رمزية لموسكو حيث أعادت قواتها تجميع صفوفها لشن هجوم في شرق أوكرانيا بعد انسحابها من منطقة كييف وجزء كبير من الشمال.

وفي خطابه المسائي يوم الخميس ، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن شعب بلاده يجب أن يفخر بأنه نجا 50 يومًا من الهجوم عندما "أعطانا الغزاة الروس خمسة على الأكثر".

ولم يذكر زيلينسكي موسكفا بالاسم ، ولكن أثناء سرد الطرق التي دافعت بها أوكرانيا ضد الهجوم ، ذكر "أولئك الذين أظهروا أن السفن الحربية الروسية يمكن أن تبحر بعيدًا ، حتى لو كانت في قاع البحر". كانت إشارته الوحيدة إلى موسكفا.

وطغت الأنباء المتعلقة بالسفينة الرئيسية على المزاعم الروسية بالتقدم في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية ، حيث تقاتل القوات الروسية الأوكرانيين منذ الأيام الأولى للغزو في بعض من أعنف المعارك في الحرب - بتكلفة مروعة للمدنيين.

ويتناقص عدد المدافعين الأوكرانيين في ماريوبول عن الحصار الذي حاصر أكثر من 100.000 مدني في حاجة ماسة إلى الطعام والماء والتدفئة.

وقال ديفيد بيسلي ، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ، لوكالة أسوشيتيد برس في مقابلة يوم الخميس إن الناس "يموتون جوعا" في المدينة المحاصرة.

وقال عمدة ماريوبول هذا الأسبوع إن أكثر من 10000 مدني قتلوا وأن عدد القتلى قد يتجاوز 20000. قال مسؤولون أوكرانيون آخرون إنهم يتوقعون العثور على أدلة على الفظائع التي ارتكبت ضد المدنيين مثل تلك التي تم اكتشافها في بوتشا ومدن أخرى خارج كييف بمجرد انسحاب الروس.

قوال مجلس مدينة ماريوبول يوم الجمعة إن السكان المحليين أفادوا برؤية القوات الروسية تنبش الجثث التي دفنت في الأفنية السكنية ولم تسمح بأي دفن جديدة "للأشخاص الذين قتلوا على أيديهم".

وأضاف المجلس في بيان نُشر على تطبيق المراسلة Telegram: "لماذا يتم إخراج الجثث من القبور ومكان نقل الجثث غير معروف".

ويعتبر الاستيلاء على ماريوبول أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا لأنه سيسمح لقواتها في الجنوب ، والتي جاءت عبر شبه جزيرة القرم التي تم ضمها ، بالارتباط بشكل كامل مع القوات في منطقة دونباس ، معقل أوكرانيا الصناعي الشرقي وهدف الهجوم الذي يلوح في الأفق.

ويقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو القوات الأوكرانية في دونباس منذ 2014 ، وهو نفس العام الذي استولت فيه روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. اعترفت روسيا باستقلال منطقتين يسيطر عليهما المتمردون في المنطقة.

وعلى الرغم من أنه ليس من المؤكد متى ستشن روسيا الحملة واسعة النطاق ، قال مسؤول إقليمي أوكراني يوم الجمعة إن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 27 بعد أن فتحت القوات الروسية النار على حافلات تقل مدنيين في قرية بوروفايا ، بالقرب من مدينة خاركيف الشمالية الشرقية.

وقال دميترو تشوبينكو ، المتحدث باسم مكتب المدعي العام الإقليمي ، لموقع Suspilne الإخباري الأوكراني ، إن وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية تعمل على تحديد ملابسات الهجوم.

واضاف تشوبينكو إن السلطات الأوكرانية فتحت إجراءات جنائية بشأن "انتهاك مشتبه به لقوانين الحرب وأعرافها ، بالإضافة إلى القتل العمد مع سبق الإصرار". ولم يتسن التحقق من صحة مزاعم الهجوم على حافلات مدنية.

واعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة إن الضربات الروسية في منطقة خاركيف "قضت على مجموعة من المرتزقة من شركة عسكرية بولندية خاصة" قوامها 30 شخصًا و "حرر" عنصرًا من الحديد والصلب في ماريوبول من "القوميين الأوكرانيين". لا يمكن التحقق من المطالبات بشكل مستقل.

وأوضحت وزارة الدفاع أن الأضرار التي لحقت بالسفينة الروسية في البحر الأسود جراء حريق تسببت في انفجار ذخيرة مخزنة على متنها، وبالإضافة إلى صواريخ كروز ، كانت السفينة الحربية تحمل أيضًا صواريخ دفاع جوي ومدافع أخرى.

ولم تذكر الوزارة الروسية سبب الحريق لكنها ذكرت أن "أسلحة الصواريخ الرئيسية" لم تتضرر وأن الطاقم ، الذي يبلغ عدد أفراده عادة حوالي 500 ، غادر السفينة، فيما لم يتضح ما اذا كانت هناك اصابات.

وقال ماكسيم مارشينكو ، حاكم منطقة أوديسا على البحر الأسود في أوكرانيا ، إن القوات الأوكرانية ضربت موسكفا بصاروخين من نبتون وتسببت في "أضرار جسيمة". نبتون هو صاروخ مضاد للسفن طورته أوكرانيا مؤخرًا بناءً على تصميم سوفيتي سابق.

ويتم تثبيت قاذفات الصاروخ على شاحنات متمركزة بالقرب من الساحل ، ووفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن ، يمكنها إصابة أهداف تصل إلى 280 كيلومترًا (175 ميلاً). كان من شأن ذلك أن يضع موسكفا ضمن النطاق ، بناءً على مكان السفينة عندما بدأ الحريق.

وتم إطلاق الطراد باسم سلافا في عام 1979 ، وشهد الخدمة في الحرب الباردة وأثناء النزاعات في جورجيا وسوريا ، وساعد في إجراء بحث علمي في وقت السلم مع الولايات المتحدة. خلال الحرب الباردة حملت أسلحة نووية.

وقال مسؤولو دفاع بريطانيون إن خسارة موسكو ستجبر على الأرجح موسكو على تغيير طريقة عمل قواتها البحرية في البحر الأسود. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة ، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن السفينة ، التي عادت إلى الخدمة التشغيلية العام الماضي بعد تجديد رئيسي ، "لعبت دورًا رئيسيًا كسفينة قيادة وعقدة دفاع جوي".

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة التقييمات العسكرية الداخلية ، إن سفنا روسية أخرى في شمال البحر الأسود تحركت جنوبا بعد حادثة موسكفا.

غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير وتكبدت الآلاف من الضحايا العسكريين. أودى الصراع بحياة أعداد لا تحصى من المدنيين الأوكرانيين وأجبر ملايين آخرين على الفرار.

كما أدت إلى تضخم الأسعار في متاجر البقالة ومضخات البنزين ، بينما أثرت في الاقتصاد العالمي.

وقال رئيس صندوق النقد الدولي ، الخميس ، إن الحرب ساعدت في دفع المنظمة إلى خفض التوقعات الاقتصادية لـ 143 دولة.