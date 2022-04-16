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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد| اندلاع حريق هائل بشقة عروسين بطنطا إثر ماس كهربائي

شاهد ..اندلاع حريق
شاهد ..اندلاع حريق هائل بشقة عروسين بطنطا إثر ماس كهربائي

اندلعت نيران حريق هائل بمنطقة سيجر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم بشقة عروسين مما تسبب في التهام النيران  محتويات عفش عروسين عقب زفافهما منذ شهرين بشقة بالطابق السادس إثر حدوث ماس كهربائي .

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كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي  إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بمساكن الموقف  بمنطقة سيجر التابعة لمدينة طنطا .

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كما انتقلت القيادات الأمنية و قوات الحماية المدنية وسيطرت على الحريق بعد أن التهمت محتويات الشقة وتبين أن الوحدة السكنية العروسين عقب زفافهما منذ شهرين . 

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وأشارت التحريات بأن العروسين ه هذا وشهدت المنطقة حالة من الحزن عقب التهام النيران منقولات العروسين.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة  وتحرر محضر بالواقعة وتم ندب خبراء الأدلة الجنائية، لبيان أسباب الحريق.

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