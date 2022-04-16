السيرة الهلالية تواصل رواية الريادة البهية احتفاء بالشاعر عبد الدايم الشاذلي

تواصل ليالي رمضان الثقافية في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب تقديم فعالياتها، وذلك يوم السبت 15 رمضان وذلك تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وتعرض فرقة محمد عزت السوهاجي حلقات السيرة الهلالية لليلة الرابعة على التوالي، إضافة إلى "واحة الشعراء" التي تتضمن مشاركات لكل من الشعراء "أشرف الخطيب، أكرم عقل، حسني الإتلاتي، حسونة فتحي، سالم أبو شبانه، سوزان عبد العال، عبد الرحيم طايع، محمد ابراهيم العلمي، محمد حسني ابراهيم، محمد شاكر، محمد عطوة، مؤمن سمير، هيثم منتصر بمصاحبة الفنان حسن زكي"، يدير الأمسية الحسيني عمران.

كما تتضمن الليلة حفل توقيع كتاب "تفكيك الوهم"، تأليف نبيل عبد الفتاح يناقشه إبراهيم داوود، يليه فقرة "عطر الأحباب" عن سيرة ومسيرة الشاعر الراحل عبد الدايم الشاذلي وإبداعه الأدبي،.

ويتحدث فيها عن الشاعر عبده الزراع، وعلى التوازي تقام فقرات فنية ومجموعة من الورش لذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين، منها "جلود، مشغولات بالفوم لذوي القدرات الخاصة، رسم حر، مجسمات بالخرز، زينة رمضان، رسم على الوجه للموهوبين".

مع استمرار معرض إصدارات الهيئة ومعرض نتاج الورش لذوي القدرات الخاصة والموهوبين طوال فترة الفعاليات، يشرف على البرنامج الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.