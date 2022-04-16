عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

علاقة محرمة في رمضان |حكاية فتاة الجيزة.. قتلها عشيقها بسبب فلوس مخدرات

علاقة محرمة
علاقة محرمة

صرحت جهات التحقيق في الجيزة، بدفن جثة فتاة عشرينية لقت مصرعها على يد أربعيني بسبب خلافات مالية نشبت بينهما في منطقة الهرم.

بالمستند.. ننشر الفيش الجنائي لـ موكا حجازي المتهمة بممارسة أعمال منافية للآداب

العثور على جثة شخص مشنوق فى منزل تحت الإنشاء بشربين

الواقعة ضمت في أوراقها تفاصيل مثيرة، بدأت بعلاقة غير شرعية ربطت المجني عليها مع القاتل، وأستمرت علاقتهم حيث كان يتردد عليها لإقامة السهرات الحمراء، إلا أن خلاف بينهم على أموال لشراء المخدرات جعل المتهم يتخلص منها.

تفاصيل الواقعة شرحتها تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حيث بدأت ببلاغ العثور على جثة داخل شقة بمنطقة الهرم.

وبالإنتقال والمعاينة، تبين أن الجثة لفتاة في أوائل العشرينات وبها طعنة نافذة في منطقة البطن أدت إلي وفاتها، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وشرحت التحريات الأولية التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن المجني عليها تربطها علاقة غير شرعية مع شخص له معلومات جنائية وفي عمر الأربعين.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، القبض على المتهم، وبمواجهته أعترف بإرتكاب جريمته تفصيليا.

وتبين من التحريات، أن يوم الواقعة حضر المتهم إلي منزل المجني عليها وطلب منها إعطاؤه أموال لشراء المواد المخدرة إلا أنها رفضت إعطاؤه فنشبت بينهم مشادة كلامية.

كما كشفت التحريات، تطور المشادة إلي مشاجرة بينهم قام على أثرها المتهم باستخدام سكين وطعن المجني عليها ثم سرقة أموال منها وفر هاربا.

علاقة محرمة حكم علاقة محرمة اخبار الحوادث مشادة كلامية مساعد وزير الداخلية منطقة الهرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

بعد بلاغ خطف مواطن.. إخلاء سبيل طاقم عمل برنامج كريزي تاكسي

"أمي ماتت غضبانة عليا" .. اعترافات قاتل زوجته وحماه بالإسماعيلية

أشرف هلال: تتوقع زيادة أسعار الاجهزة الكهربائية مرة أخرى

لا زيادة في الأسعار.. الحكومة تزف خبرا مفرحا للمواطنين بعد ارتفاع البنزين

ضرب الطراد "موسكفا".. تطور خطير بين روسيا وأوكرانيا ينذر بمواجهة أكبر

الاختيار 3 الحلقة 14.. السيسي: محدش عارف مين بيحكم البلد مرسي ولا مكتب الإرشاد ولا خيرت الشاطر

بايدن يصافح شبح.. موقف محرج لرئيس أمريكا أمام الجميع

ترشيحاتنا

حسن يوسف: سعاد حسنى كانت سيئة الحظ وتوفيت بشكل لم نتوقعه.. فيديو

الزمالك يتصدر والأهلي وصيفا.. ترتيب جدول الدوري بعد مباراتي الجولة الـ 14

ليلة النصف من رمضان 2022 .. احذر 5 أدعية فيها واغتنمها بـ7 عبادات

صمت دولي.. الرئاسة الفلسطينية: اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى جرائم حرب

المسلمين في قلب الانتخابات الفرنسية .. لوبان تتعهد بحظر ارتداء الحجاب في فرنسا .. وماكرون يستغل سياستها المتشددة لقلب الطاولة لصالحه

علاقة محرمة في رمضان |حكاية فتاة الجيزة.. قتلها عشيقها بسبب فلوس مخدرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهاك وتدنيس.. ماذا حدث في 12 ساعة من المواجهات الدامية بين الشباب الفلسطيني الصائم وقوات الإحتلال؟

تلذذ بعذابه.. لماذا ارتضى القصبجي التنازل كملحن كوكب الشرق لعازف عود بفرقتها؟

أحمد فهمي ضيف شرف الحلقة 14 من مسلسل مكتوب عليا مع أكرم حسني

الرئيس السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة.. فيديو وصور

فيديو

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

صدمة.. ماذا ينتج عن اصطدام نيزك بالأرض؟.. فيديو جراف

الرئيس السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة.. فيديو وصور

25 قرشاً وثبات سعر السولار.. تعرف على أسعار البنزين وأسطوانة البوتاجاز الجديدة

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ