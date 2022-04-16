علاقة محرمة في رمضان |حكاية فتاة الجيزة.. قتلها عشيقها بسبب فلوس مخدرات

صرحت جهات التحقيق في الجيزة، بدفن جثة فتاة عشرينية لقت مصرعها على يد أربعيني بسبب خلافات مالية نشبت بينهما في منطقة الهرم.

الواقعة ضمت في أوراقها تفاصيل مثيرة، بدأت بعلاقة غير شرعية ربطت المجني عليها مع القاتل، وأستمرت علاقتهم حيث كان يتردد عليها لإقامة السهرات الحمراء، إلا أن خلاف بينهم على أموال لشراء المخدرات جعل المتهم يتخلص منها.

تفاصيل الواقعة شرحتها تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حيث بدأت ببلاغ العثور على جثة داخل شقة بمنطقة الهرم.

وبالإنتقال والمعاينة، تبين أن الجثة لفتاة في أوائل العشرينات وبها طعنة نافذة في منطقة البطن أدت إلي وفاتها، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وشرحت التحريات الأولية التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن المجني عليها تربطها علاقة غير شرعية مع شخص له معلومات جنائية وفي عمر الأربعين.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، القبض على المتهم، وبمواجهته أعترف بإرتكاب جريمته تفصيليا.

وتبين من التحريات، أن يوم الواقعة حضر المتهم إلي منزل المجني عليها وطلب منها إعطاؤه أموال لشراء المواد المخدرة إلا أنها رفضت إعطاؤه فنشبت بينهم مشادة كلامية.

كما كشفت التحريات، تطور المشادة إلي مشاجرة بينهم قام على أثرها المتهم باستخدام سكين وطعن المجني عليها ثم سرقة أموال منها وفر هاربا.