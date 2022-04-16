تارا عماد فى حوار لـ صدي البلد: توقعنا انتقادات المهوسين بالنسخة الأمريكي من سوتس.. وكنت أحلم بدور ميجان ماركل .. أتمنى تقديم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة

تارا عماد فى حوار لـ صدي البلد

-لا أرد على انتقاد السوشيال ميديا..

-ديكورات المكاتب بسوتس بالعربي موجود في الحقيقة

- المرح والعفوية تفاصيل اضفتها على شخصية ليلى

- انا فتاة حالمة في "الجواهرجي".. وشخصية جادة بنصي الحلو

- ظهوري بباروكة لأكون مختلفة

-أتمنى ان اقدم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة

تجسد الفنانة تارا عماد في النسخة العربي من مسلسل سوتس شخصية ليلى إحدى موظفات شركة المحاماة، والتي تستقبل آدم المحامي الجديد( أحمد داود) في أول أيامه في الشركة، وتعرف نفسها وتقول "أنا دوري إني أساعد المحامين يلاقوا الملفات اللي محتاجينها.. ممكن تعتبرني جوجل الشركة".

شخصية ليلى قدمتها تارا بشكل مختلف عن أدوارها السابقة سواء على مستوى شكل الشخصية وطبيعتها أو على مستوى الأداء الكوميدي في أغلب الأوقات خاصة في علاقتها بآدم الذي ستجمعها به علاقة رومانسية.

والتقى موقع صدى البلد بالفنانة تارا عماد وكشفت لنا كواليس تحضيرها للعمل، والصفات الحديدة التي اضافتها على شخصية ليلى لتختلف عن دور ميجان ماركل في النسخة الاصلية من سوتس، كما ردت على من قارنوا النسخة العربي بالأمريكي.

وأوضحت الاختلافات بين العملين، ولم تنسى ان تكشف لنا عن تفاصيل اعمالها الجديدة مع الفنان محمد هنيدي ورامز جلال.

وجاءت تصريحاتها كالتالي:-



1- أحبيت شخصيتي في سوتس بالعربي لأنها مجتهدة وبتحب عملها كثيرا وتطمح ان تواصل حلمها، وهذا هو نفس الخط الدراني للشخصية بالنسخة الأمريكي من العمل واضفت بعض التفاصيل الخاصة بي لتشبهنا.

تارا عماد



2- اتحمس كثيرا لتخمينات الجمهور التي لم ترى النسخة الأمريكي من سوتس، والحلقات القادمة بها الكثير من المفاجأت بالنسبة لهم.

3- تحمست كثيرا للتواجد في المسلسل لأنني احب النسخة الاصلية واحفظها بكل تفاصيلها، ووكنت اتمني بالفعل ان اقدم دور ميجان ماركل بالعمل الأصلي، وشعرت انه مكتوب لي، ولم اعمل مع احد من فريق المسلسل من قبل سوى داود ولكن اصبح بيننا كيميا كبيرة وكسبت أصدقاء جدد.

تارا عماد



4-توقعنا المقارنة بين النسخة العربي والامريكي، ولكن اوأكد ان سوتس عمل مختلف، واضفنا عليه من الروح المصرية كثيرا، ولايوجد شبيه له في السباق الرمضاني، وفي البداية، الجمهور هاجمنا عند طرح البوسترات الرئيسية للعمل والبرومو ولكن بعد الحلقات الأولى من العمل اعجبوا به وتابعوه، واحبوا الشخصيات بالشكل الذي ظهرت به.



5- حرصت على ان تكون ليلي بها تفاصيل من النسخة الاصلية مثل حبها للطعام وايقافها لمن يتجاوز،. واضفت اليها المرح والعفوية لتكون قريبة من الجمهور، وليلي أشطر من كتارا في كثير من الأمور منها تلقائيتها وجرأتها.

تارا عماد

6- أجواء الكواليس كانت مليئة بالبهجة، وكل فريق العمل كان بينهم كيميا وروح رائعة جعلت المشاهد عفوية وحقيقية اكثر، واحبلت مشاهد اسر ياسين واحمد داود سويا.



7-حرصنا ان يكون المسلسل قريب من الجمهور المصري والعربي ولكننا لم نخرج بعيدا عن سياق الاحداث الرئيسة وتفاصيل الشخصيات بالنسخة الاصلية لان الفورمات له اساسيات.



تارا عماد

8- الجمهور علق على ديكورات المكاتب، ولكن أؤكد لهم انها موجودة وطبيعية والصورة حلوة ونحلم ان يكون هذا شكل المكاتب بشكل عام.



9-لا ارد على الانتقادات وخاصة على السوشيال ميديا ولكن اقرئها واحاول ان افهم رأي الناس وفي البداية كنت اعرف ان هناك انتقادات وخاصة المهوسين بالمسلسل الأصلي ولكن بعدما شاهدوا المسلسل المصري احبوه وشعروا انه له روح مختلفة .

تارا عماد

10- بالنسبة لظهوري بباروكة في العمل وذلك لأنني اردت ان اظهر بشكل مختلف وشعرت ان الشعر القصير سيوفي بالغرض ومتحمسة كثيرا لمتابعة الجمهور لباقي العمل ليعرفوا وكيف ستندمح كل شخصية مع الاحداث.



11-بالنسبة للمنافسة فسوتس في مكان جيد جدا وهو مختلف عن الاعمال الموجودة، وسعيدة جدا بكل ردود الفعل الرائعة التي استقبلتها على العمل.

12- لي الكثير من الطقوس في رمضان أهمها لمة الأسرة، ولكن انا حاليا منشغلة كثيرا بالتصوير.

تارا عماد



13-اجسد في فيلم الجواهرجي مع محمد هنيدي شخصية فتاة حالمة ومرحه وعكسي في كثير من الأمور، وصوتها دائما عالي ولديها الكثير من الأراء والأفكار.

14-وبالنسبة لفيلم نصي الحلو مع رامز جلال فقد صورنا يومين وسنعود لإستكماله بعد انتهاء الموسم الرمضاني، وأقدم شخصية حادة جدا، واحسب كل الأمور حولها بالورقة والقلم.



15- أتمنى ان اقدم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامه.