موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في نصف نهائي البطولة والقنوات الناقلة

يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره ليفربول، اليوم السبت، على ملعب ويمبلي في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وستقام مباراة مانشستر سيتي وليفربول في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة “بي ان سبورتس”.

ويسعى فريق مانشستر سيتي، بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا، لتحقيق الفوز على ليفربول في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج بلقبه المحلي الأول هذا الموسم.

وكان مانشستر سيتي استضاف ليفربول، الأحد الماضي، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي، وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2.

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ، عن المباراة التي ستجمعه بليفربول في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أنا وكلوب لا نلعب لذا لا يمكننا مفاجأة أي شخص، المفاجأة ليست متعلقة بالمدربين كما هي مع اللاعبين".

وأضاف: "في ستة مواسم معًا، وصلنا إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي خمس مرات.. أمر مدهش، كان الموسم الماضي مشابهًا تمامًا لليوم. آمل أن نتمكن من تقديم أداء أفضل قليلاً مما فعلناه ضد تشيلسي الموسم الماضي".

وتابع: "لدينا فرصة للوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. كأس الاتحاد الإنجليزي بطولة مرموقة للغاية، وأحيانًا أكثر شهرة من الدوري الإنجليزي.. قلت للاعبين لا أريد أعذار، نحن بحاجة للذهاب إلى ويمبلي ونلعب لعبنا".

وأردف: "مواجهة ليفربول؟ تمامًا كما هو الحال عندما كنت مع برشلونة؛ واجهنا ريال مدريد أربع مرات في عشرة أيام، إنها المرة الثانية التي نقاتل فيها نفس الفريق".

وأكمل: “مباراة نصف النهائي ضد ليفربول تستحق الاستعداد، عندما لا تقاتل من أجل كل الألقاب، فلديك أسابيع طويلة تقضيها”.

وتوج ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية في شهر فبراير الماضي، بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وسيلتقي الفائز من مباراة مانشستر سيتي وليفربول مع المتأهل من لقاء تشيلسي وكريستال بالاس، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.