الصين توافق على اختبار لقاحين مرشحين لمكافحة سلالة أوميكرون

قالت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لشركة سينوفارم السبت، إن لقاحين مرشحين لمكافحة كوفيد-19، طورتهما وحدات في المجموعة لمكافحة السلالة أوميكرون، حازا الموافقة على إجراء التجارب السريرية عليهما لاستخدامهما كجرعات تنشيطية في هونغ كونغ.

ويخوض العلماء في أنحاء العالم سباقا لدراسة جرعات محدثة ضد أوميكرون بعد أن أشارت البيانات إلى أن الأجسام المضادة المتكونة من اللقاحات التي أُنتجت لمكافحة السلالات القديمة تسفر عن نشاط أضعف في مجال القضاء على سلالة أوميكرون الشديدة العدوى.

وقالت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية في بيان صدر عنها، إن اللقاحين المرشحين اللذين يحتوي كل منهما على فيروس أوميكرون معطل أو مقتول والمماثلين للقاحي سينوفارم المستخدمين في الصين سيتم اختبارهما على الراشدين الذين تلقوا بالفعل جرعتين أو ثلاث جرعات من أحد اللقاحات.