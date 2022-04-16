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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لضبط المخالفين.. تكثيف الحملات على مواقف السيارات ومحطات الوقود في كفرالشيخ |صور

مواقف سيارات الأجرة
مواقف سيارات الأجرة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع مع رؤساء المدن ومديري المرور والمواقف والتموين مدى انتظام العمل داخل المواقف التابعة لـ10 إدارات مواقف بمدن المحافظة، إضافة لسيارات السرفيس بمدينتي كفر الشيخ ودسوق وعددهم 143 سرفيسا بـ كفر الشيخ القرضا ، و 57 سرفيسا بموقف المحطة، و120 سيارة سرفيس بدسوق، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الحالية.

وشدد المحافظ على سرعة التفاعل مع أي شكاوى للركاب والمواطنين والتعامل الفوري معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور كفر الشيخ للحد من أي تجاوزات.

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وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مديرية التموين قامت بحملات تفتيش على 145 محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة والالتزام بها للبنزين ٨٢، و٩٢، و٩٥ بزيادة ٢٥ قرشا فقط للتر الواحد، مع عدم وجود أي زيادة في سعر السولار.

وطالب محافظ كفر الشيخ المواطنين برصد أي مخالفات وإرسالها على الخط الساخن ١١٤، بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين.

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التموين كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ غرفة عمليات السيارات مواقف السيارات

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