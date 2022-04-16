بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة أجرة على طريق مطروح الإسكندرية

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة اثر حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى العلمين.



تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة بالكيلو 58 طريق اسكندرية مطروح الساحلى وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى العلمين ضحايا باجمالى 9 أشخاص وهم السيد عبدالحميد سيد ٢٤ سنة وعبدالرحيم احمد حسن ٢٧ سنة ومصطفي محمد عبدالعزيز ٥٧ سنة، وحسين احمد محمد ٣٣ سنة ومصطفي محمود سعد ٢٤ سنة، وطارق سعيد عبدالفتاح ٥٢ سنة وحازم خالد سيد ٢٧ سنة وعلي عزت سويف ٢٦ سنة .