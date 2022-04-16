أعراضه وأسبابه.. فيروس يدمر عضو حيوي في جسد الأطفـال

أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) ووكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي تحذيرات لدول أخرى لتكون في حالة تأهب بعد الارتفاع الغامض في حالات الإصابة بأمراض الكبد الحادة لدى الأطفال في بريطانيا.

تحذير جديد

قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض إنه يشارك المعلومات حول حالات المملكة المتحدة لزيادة الوعي بين الأطباء عن تطور مرض الأطفال لتحديد ما إذا كانت هناك أي حالات مشابهة في بلاد أخرى.

وجاء هذا الاهتمام، نظرا لأهمية معرفة الأطباء بالاطلاع على أعراض إصابات الأطفال الجديدة، ومن بينها القئ ومشاكل في المعدة، مع التشجيع على الإبلاغ عن حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال حتى سن 16 عامًا.

كما يوصي المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمشاركة المعلومات حول أي حالات مشتبه بها، وقالت منظمة الصحة العالمية في أوروبا ، عقب إخطار من المملكة المتحدة بشأن الإصابات الجديدة، أنه تم الإبلاغ عن أقل من خمس حالات (مؤكدة أو محتملة) في أيرلندا ، ولا تزال التحقيقات جارية والتي كشفت عن 3 حالات مؤكدة من التهاب الكبد الحاد مجهول السبب لدى أطفال في إسبانيا.