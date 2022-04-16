عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أعراضه وأسبابه.. فيروس يدمر عضو حيوي في جسد الأطفـال

صدى البلد

أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) ووكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي تحذيرات لدول أخرى لتكون في حالة تأهب بعد الارتفاع الغامض في حالات الإصابة بأمراض الكبد الحادة لدى الأطفال في بريطانيا.

أعراض كورونا .. ما هي متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال؟

تحذير جديد

قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض إنه يشارك المعلومات حول حالات المملكة المتحدة لزيادة الوعي بين الأطباء عن تطور مرض الأطفال لتحديد ما إذا كانت هناك أي حالات مشابهة في بلاد أخرى.

وجاء هذا الاهتمام، نظرا لأهمية معرفة الأطباء بالاطلاع على أعراض إصابات الأطفال الجديدة، ومن بينها القئ ومشاكل في المعدة، مع التشجيع على الإبلاغ عن حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال حتى سن 16 عامًا.

كما يوصي المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمشاركة المعلومات حول أي حالات مشتبه بها، وقالت منظمة الصحة العالمية في أوروبا ، عقب إخطار من المملكة المتحدة بشأن الإصابات الجديدة، أنه تم الإبلاغ عن أقل من خمس حالات (مؤكدة أو محتملة) في أيرلندا ، ولا تزال التحقيقات جارية والتي كشفت عن 3 حالات مؤكدة من التهاب الكبد الحاد مجهول السبب لدى أطفال في إسبانيا.

منظمة الصحة العالمية WHO بريطانيا أمراض الكبد الحادة المركز الأوروبي للوقاية المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي منظمة الصحة العالمية في أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

ماني يسجل الثاني.. ليفربول يضرب مانشستر سيتي بثلاثية في الشوط الأول

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

74 حالة| فيروس غامض يدمر أهم عضو في جسد الأطفال.. أعراضه وأماكن انتشاره

مغادرة المنزل للضرورة.. لماذا تحذر الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة؟

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

الذهب يرتفع 8 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة استخدم التسهيلات الائتمانية في غير أغراضها

موضوعات متعلقة

أعراض كورونا .. ما هي متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال؟

ترشيحاتنا

الفيفا يعلن عن مواعيد المباريات الأوروبية الحاسمة للتأهل لكأس العالم 2022

جريليتش يسجل هدف مانشستر سيتي الأول أمام ليفربول في كأس الاتحاد

ماذا فعل الشيخ الشعراوي عند فقدانه 50 ألف جنيه ؟ شاهد عيان يروي التفاصيل

كيف تحدى الشيخ الشعراوي السحرة؟.. علاج بشكل نهائي

مفتي الجمهورية: السيدة عائشة روت أكثر من 2000 حديث عن النبي

تفاصيل احتضار الشيخ الشعراوي وكيف شاهد الرسول عند وفاته؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أروى جودة في حوار لـ "صدى البلد": شخصيتي في بابلو لا تشبهني.. وأتمنى تجسيد دور شعبي.. وانتظروني بعد رمضان في "حرب نفسية" و"بنات رزق"

ظهور نادر لـ أصيل ابنة صفاء أبو السعود مرتدية الحجاب.. صور

تارا عماد فى حوار لـ صدي البلد: توقعنا انتقادات المهوسين بالنسخة الأمريكي من سوتس.. وكنت أحلم بدور ميجان ماركل .. أتمنى تقديم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

فيديو

ألقوا عليه أكياس مياه.. وفاة شاب بسبب مزاح أطفال في الإسماعيليلة.. فيديوجراف

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

أبوس رجلك.. عالم أزهري: فان دام أعطى درسا لأحد الفنانين.. فيديو جراف

تفاصيل دعم البلد لمنظومة الخبز الحر الجديدة .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

اﻟﻤﺰﻳﺪ