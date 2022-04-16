نيللي كريم تشارك متابعيها مشاهد من "فاتن أمل حربي"

نشرت الفنانة نيللى كريم، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت نيللى كريم في الصورة من مسلسلها “فاتن أمل حربي”، مما نال إعجاب متابعيها.

وشهدت احداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل “فاتن أمل حربي” العديد من الاحداث المشوقة.

ذهبت نيللي كريم للمحكمة لمواجهة شريف سلامة، وكسب القضية ضدها حيث حكم له برؤية بناته في العقار التي تسكن به نيللي كريم.

بينما استطاع محمد التاجي ان يوفر شفه لنيللي كريم ودفع لها ايجارها ولم يبلغها انه الشخص الذي دفع الفلوس لها.

يذكر أن كشفت النجمة نيللي كريم في تصريح خاص لصدى البلد عن سر اختيار شخصية فاتن أمل حربي لتقديمها في شهر رمضان الحالي.