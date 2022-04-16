خليك في البيت.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأيام القادمة

أعادت هيئة الارصاد الجوية، اطلاق تحذيراتها للمواطنين، من حالة الطقس، لكن تلك المرة ليس من البرودة، ولكن من ارتفاع درجات الحرارة، لانطلاق الموجات الخماسينية التي يشتهر بها فصل الربيع.

درجة الحرارة 40

وقال الخبراء، إنه بداية من الأسبوع الجاري، ستشهد البلاد تغيرات حادة وسريعة في درجات الحرارة، وتسيطر موجة شديدة الحرارة على الطقس، ويكون الارتفاع ملحوظا على مناطق غرب الجمهورية، ويرجع ذلك الى قدوم منخفض خماسيني على الصحراء الغربية، يؤدي إلى كتل هوائية حارة، خاصة أن فصل الربيع يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة.​

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