تسجيل القرآن..مفتي الجمهورية: مصر كانت ومازالت رائدة في مجال العلم الشرعي

قال شوقي علام مفتي الجمهورية، إن سيدنا عمر بن الخطاب رأى أن يتم تجميع القرآن الكريم للحفاظ عليه ووافق على هذا الأمر سيدنا أبو بكر الصديق.

وأضاف شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " مكارم الأخلاق " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" مصر كانت ومازالت رائدة في مجال العلم الشرعي وهذا يرجع إلى عدة مقومات ".

وأكمل :" صحابة رسول الله عندما أتوا مصر وجدوا في أهل مصر ساحة كبيرة للعطاء العلمي ".

ولفت مفتي الجمهورية قائلا:" الأزهر الشريف يتبع المذهب السني ، والازهر الشريف يحافظ على اللغة العربية والعقيدة والفقه الإسلامي"، مضيفا:" الأزهر الشريف يتبع منهج قويم".

وتابع شوقي علام :" تم تسجيل القرآن الكريم مرتلا بأصوات العديد من القراء المصريين الكبار، مضيفا:" قناة مصر للقرآن الكريم تعيد للأذهان أصوات الشيخ الحصري والمنشاوي، وأحب الاستماع إلى صوت الشيخ المنشاوي لانه قريب من القلب".