تريزيجيه يسجل لـ باشاك شهير أمام ألتاي.. وريان بديلا إلى الدقيقة 63

انتهت مباراة ألتاي وباشاك شهير بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين، والتي جمعت بينهما ضمن الجولة الـ33 من الدوري التركي.

وتقدم محمود حسن تريزيجيه لباشاك شهير في الدقيقة 40، قبل أن يدرك جيهون جولسلام هدف التعادل لألتاي إزمير في الدقيقة 89.

وتواجد تريزيجيه في تشكيل باشاك شهير الأساسي خلال اللقاء.

بينما ظهر أحمد ياسر ريان على مقاعد البدلاء لألتاي، قبل أن يدخل الملعب في الدقيقة 63 من المواجهة.

ورفع باشاك شهير رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع ألتاي إزمير رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع عشر.