عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل وجوه الحلقة الأولى.. حنان مطاوع تتعرض لحادث سير

حنان مطاوع
حنان مطاوع

شهد مسلسل وجوه، الحكاية الثانية- ميتا فيرس، الحلقة الأولى، أحداثا متلاحقة حيث تظهر حنان مطاوع، وهي تسير عكس الاتجاه وتنقلب بها السيارة.

وتعود بنا الأحداث إلى يوم فرح حنان مطاوع على حسنى شتا، وتكشف الأحداث أنها كانت متزوجة من قبل، إلا أنها انفصلت عن زوجها، وبعد انتهاء شهور العدة؛ قررت الارتباط من حسني شتا.

وتنافس حنان مطاوع في رمضان هذا العام بمسلسل “وجوه” الذى يمثل لها أول بطولة مطلقة بدراما رمضان، وتأمل أن تحقق نجاحا كبيرا من خلال هذا العمل الذي تعتمد فيه على أكثر من حكاية.

ونرصد في التقرير أبرز المعلومات عن مسلسل “وجوه” للفنانة حنان مطاوع.

قصة مسلسل “وجوه” 
يتضمن مسلسل وجوه حكايتين كل حكاية تتكون من 15 حلقة ولكل حكاية منهما عنوان و قصة مختلفة، وتشارك الفنانة حنان مطاوع فى بطولة الحكايتين، ولكن تظهر بشخصيتين مختلفين تماما عن بعضهما، ومن المفترض أن يتضمن مسلسل وجوه  3 حكايات مختلفة ليكون إجمالي عدد حلقات المسلسل 45 حلقة وكان من المقرر أن يعرض المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم و لكن نظرا لضيق الوقت وعدم إمكانية عرض حلقات المسلسل كاملة تم تأجيل عرض الحكاية الثالثة من المسلسل بعد انتهاء موسم شهر رمضان الكريم و الحكاية الثالثة بعنوان «حرب نفسية» بطولة الفنانة أروى جودة، ومن إخراج أحمد شفيق.

وتقدم حنان مطاوع الحكاية الأولى بعنوان “وش تالت” شخصية “سلمى” تواجه العديد من الجرائم داخل المشرحة التى تعمل فيها لتبحث عن الحقيقة وتكشف العديد من الأسرار الخفية داخل تلك المشرحة فى إطار درامى شيق ومثير، أما الحكاية الثانية “ميتا فيرس” تقوم حنان مطاوع بشخصية فتاة تعانى من اضطرابات نفسية و مريضة نفسية وتعانى من اضطرابات في شخصيتها وتحدث داخل أحداث الحكاية جريمة قتل غامضة و تكون الاحداث في اطار تشويقي مثير حول اكتشاف من مرتكب جريمة القتل وكشف أسبابها وتفاصيلها.

ويقوم ببطولة الحكاية الأولى “وش تالت” كل من حنان مطاوع و محمود عبد المغني و عابد عناني و هالة فاخر ونورهان و تامر فرج و دنيا المصري ورانيا الملاح و حسن عيد و من تأليف محمد علي إبراهيم و إنتاج MGR “ممدوح شاهين” وإخراج معتز حسام، بينما يشارك فى الحكاية الثانية “ميتا فيرس” والتى تعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان كل من حنان مطاوع وأحمد وفيق وعابد العناني، إخراج أحمد حسن وتأليف محمد علي إبراهيم.  

العمل الفنانة حنان مطاوع ميتا فيرس مسلسل وجوه Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

مغادرة المنزل للضرورة.. لماذا تحذر الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة؟

الأرصاد: منخفض خماسيني شديد الحرارة يضرب البلاد خلال ساعات

وزير التعليم يزف بشرى سارة: توافر تدريبات لطلاب الثانوية على بنك المعرفة

موعد إجازة عيد شم النسيم وتحرير سيناء|وماذا قال عنها قانون الخدمة المدنية

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

شغل في العالي الحلقة 15.. القبض على ابنة فيفي عبده

ياسر جلال بدأ مشواره بسن صغير.. وانطلق من النوم في العسل

ضوء المسرح الأول| الضيف أحمد اكتشفه فؤاد المهندس.. حقيقة قرابته بنجم مسرح مصر.. ووضع في نعش قبل وفاته بساعات

ظنوه ميتًا.. يوسف منصور: أهلي ألقوني «في الزبالة» وأنا رضيع

أكبر منه بـ 4 سنوات.. حكاية خطيبة مراد مكرم الألمانية

عنتر شايل سيفه.. قصة شهرة الفنانة إيفا بسبب مشهد عادل إمام

قصة زواج عمار الشريعي من إعلامية شهيرة في 72 ساعة

مسلسل وجوه الحلقة الأخيرة.. حنان مطاوع تقتل زوجها

ترشيحاتنا

ماذا عن أحلام ونوال؟| بلقيس لـ مذيع"مراحل": "أنا مش شبه حد"

بعد نجاتها من حادث | رانيا ياسين لجمهورها : ربنا يخليكم ليا

كلوب عن فوز ليفربول على السيتي: فخور للغاية.. وسجلنا في اللحظات المناسبة

أقل تقييم بين لاعبي ليفربول.. أرقام محمد صلاح أمام السيتي بـ كأس الاتحاد

بعد غرقه .. روسيا تكشف مصير طاقم الطراد "موسكفا"

حبة السم.. خطة تويتر لـ كبح طموحات إيلون ماسك من الاستحواذ عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أروى جودة في حوار لـ "صدى البلد": شخصيتي في بابلو لا تشبهني.. وأتمنى تجسيد دور شعبي.. وانتظروني بعد رمضان في "حرب نفسية" و"بنات رزق"

ظهور نادر لـ أصيل ابنة صفاء أبو السعود مرتدية الحجاب.. صور

تارا عماد فى حوار لـ صدي البلد: توقعنا انتقادات المهوسين بالنسخة الأمريكي من سوتس.. وكنت أحلم بدور ميجان ماركل .. أتمنى تقديم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

فيديو

تامر حسني الأقرب لشخصيتي وسعاد حسني ملهاش حظ.. حسن يوسف يكشف العديد من الأسرار 

ألقوا عليه أكياس مياه.. وفاة شاب بسبب مزاح أطفال في الإسماعيليلة.. فيديوجراف

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

أبوس رجلك.. عالم أزهري: فان دام أعطى درسا لأحد الفنانين.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ