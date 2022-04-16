كلوب عن فوز ليفربول على السيتي: فخور للغاية.. وسجلنا في اللحظات المناسبة

فاز فريق ليفربول، على منافسه مانشستر سيتي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت علي ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويواجه فريق ليفربول الفائز من مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" فخور للغاية وبشكل لا يصدق، أعتقد أن الشوط الأول كان من أفضل ما لعبناه على الإطلاق، لقد فعلنا كل الأشياء الصحيحة، وسجلنا في اللحظات المناسبة".



وأضاف:" لعبنا مباراة رائعة في الشوط الأول، لقد أحببت حقًا كل ثانية فيه، بدأ الشوط الثاني بهدف لـ مان سيتي، ثم ظهرت جودة مانشستر سيتي، وكانت المباراة مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة".



وأكمل: "نحن نحترم جودة مانشستر سيتي كثيرًا ومن الصعب الفوز ضدهم، ولكن لأن لدينا لاعبين رائعين يكون لدينا الفرصة، نحن فقط في النهائي. أعتقد أن سيتي كان يعلم صعوبة الأمر ضدنا".



وتابع: الحديث عن الرباعية أمر لا يصدق، هذا الفوز يعني أن لدينا مباراة أخرى ومن ثم علينا أن نلعب مع أستون فيلا في منتصف الأسبوع، وعلينا مواصلة المنافسة".