أقل تقييم بين لاعبي ليفربول.. أرقام محمد صلاح أمام السيتي بـ كأس الاتحاد

حقق فريق ليفربول، الفوز علي منافسه مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت علي ملعب ويمبلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح في المباراة كأساسي من البداية وحتى صافرة النهاية.

وجاءت تقيمات المباراة من شبكة "sofascore" كالاتي:

صلاح حصل على تقييم 6.3 من 10، وهو أقل تقييم بين لاعبي ليفربول بجانب فابينيو.

فيما حصل ماني على أعلى تقييم بـ8.3.

صلاح سدد تسديدة واحدة على المرمى، واثنتان خارج المرمى وراوغ مرتين صحيحتين من أصل ثلاثة، وأهدر فرصة كبيرة واحدة.

صلاح لمس الكرة 38 مرة، وجاءت نسبة دقة تمريراته بنسبة 71%.

وفاز في (2) من (10) بالمواجهات الأرضية.

وفاز في (1) من (4) بالإرتقاءات الهوائية.

ويواجه فريق ليفربول الفائز من مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.