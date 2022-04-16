بـ تيشيرت النادي.. مصطفى حجاج يدعم الأهلي أمام الرجاء |شاهد

قدم الفنان مصطفى حجاج الدعم لفريق النادي الأهلي لكرة القدم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك صورة بتي شيرت النادي الأهلي، وكتب: “افريقيا يا أهلي”.

يستضيف فريق النادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي، اليوم السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب السلام، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستهدف الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تحقيق فوز عريض على الرجاء المغربي في مباراة الليلة، ووضع قدم في نصف نهائي دوري الأبطال.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي : -

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : محمد هاني – محمد عبدالمنعم – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف

الوسط : إليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – حسين الشحات

الهجوم: محمد شريف