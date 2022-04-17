عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يشترط قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ؟.. الإفتاء تحسم الجدل

الصلاة
الصلاة

قال الشيخ عبد الله العجمي ، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء ، إن قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام ، محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال بوجوب قراءة المأموم الفاتحة حتى وإن بدأ الإمام في القراءة، ومنهم من قال بعدم الوجوب وقراءة الإمام تكفي أو تجزئ عن قراءة المأموم، والقول الثالث بأن المأموم يقرأ في الصلاة السرية ولا يقرأ في الصلاة الجهرية وعليه أن يستمع للإمام.



حكم عدم قراءة الفاتحة لإدراك الإمام

 

 قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن ذهب الإنسان ليصلي فى المسجد، ولم يلحق الإمام في قراءة الفاتحة فهناك اختلاف في المذاهب حول هذه المسألة، حيث هناك من يقول إن قراءة الفاتحة ليست شرطًا للمأموم فى الصلاة، بينما هناك من يرى أن من فاتته قراءة الفاتحة مع الإمام عليه قراءتها سريعا.
 


وأضاف عاشور، خلال إجابته عن أسئلة المواطنين الواردة الى صفحة دار الإفتاء عبر البث المباشر قائلا: "إن مذهب الشافعية يتمسك بحديث "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب" سواء للإمام أو المأموم أو المنفرد فمن فاتته قراءة الفاتحة مع الإمام ففي هذه الحالة فعليه أن يقرأ الفاتحة سريعًا ثم يسمع الإمام فى السورة التى يقرأها، فيكون بذلك جمع بين المذاهب كلها".



حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية من جانبها، قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا دخل المُسلم إلى صلاة الجماعة، وركع الإمام ولم يكن المُصلي أكمل قراءة الفاتحة، فينبغي له أن يقطع القراءة ويكبر مع الإمام، مشيرة إلى أن الإمام يحملها عنه. 

 

هل تكفي قراءة الفاتحة في الصلاة ؟

 

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية إن الفاتحة ركن من الصلاة، أما السورة إنما هيئة فهي من المستحبات، فيثاب الإنسان إذا قرأها وإذا لم يقرأها تكون الصلاة صحيحة لكن عمله مكروه؛ لأنه خالف السنة، والنبي ﷺ كان يقرأ معها في الأولى والثانية سورة أو آيات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فالذي يترك قراءة سورة مع الفاتحة في الفجر، في الجمعة، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأولى والثانية يكون قد خالف السنة، فأقل أحواله أنه ترك الأولى".

 

وأشار الى أنه يصح صلاة السنن بالفاتحة فقط ولا حرج في ذلك لأن الفاتحة هي الواجبة المطلوبة ما تيسير بعد ذلك من قبيل السنن يستحسن أن أفعله حتى ولو كان بصغار السور تحقيقًا وتطبيقًا للسنة.

 

ويقول الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إنه لا بأس، ولكنه ترك سنة ولم يترك فريضة والفاتحة ركن من أركان الصلاة والآيات الأخرى ليست ركنًا من الصلاة، مشيرا إلى أن السنة تتحقق في الصلاة بقراءة آية أو أكثر، مثل قراءة "قل هو الله أحد" أو "إنا أعطيناك الكوثر"، وفي حال عدم قراءة أي آية بعد الفاتحة فلا بأس والصلاة صحيحة.

 

وأوضح الدكتور محمود شلبي أمين الفتوة بدار الإفتاء أن من ترك قراءة ما تيسر من القرآن بعدما قرأ سورة الفاتحة، فصلاته صحيحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصلاة الجهرية قراءة الفاتحة قراءة المأموم حكم عدم قراءة الفاتحة دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

أبرز العطور العالمية.. مصر تمنع استيراد منتجات جاكوار وبينتلي| التفاصيل كاملة

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

هل يشترط قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ؟.. الإفتاء تحسم الجدل

حريق بجوار فيلا عادل إمام.. ضبط مالك المخزن وفحص التراخيص

تعليق نارى من شوبير على فرص الأهلى فى الصعود أمام الرجاء.. شاهد

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر : منخفض خماسيني وارتفاع في درجات الحرارة

اقتصاد الإمارات|"جمارك أبوظبي": 15 شركة تنضم لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في 2022

هل يشترط قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ؟.. الإفتاء تحسم الجدل

الرئاسة الفلسطينية: الحل الوحيد للصراع مع إسرائيل قيام دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس

ميدو : موسيماني متوتر وتصريحاته هتعمل مشاكل في أوضة لبس الأهلي

كيفية تعامل النبي مع زوجاته.. مواقف من حياة الرسول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل القبض على فريق برنامج كريزي تاكسي أثناء فبركة حلقة جديدة

القصة الكاملة لطبيبة "فيس بوك" المزيفة.. لماذا استخدم نصاب اسم مكة محمد للتغرير بالشباب؟

أروى جودة في حوار لـ "صدى البلد": شخصيتي في بابلو لا تشبهني.. وأتمنى تجسيد دور شعبي.. وانتظروني بعد رمضان في "حرب نفسية" و"بنات رزق"

ظهور نادر لـ أصيل ابنة صفاء أبو السعود مرتدية الحجاب.. صور

فيديو

إجراءات انتقامية.. حظر دخول جونسون إلى روسيا لهذا السبب

أسلوبه في التفسير علامة بارزة .. أجمل حكايات الشعراوي عن استجابة الدعاء له

تامر حسني الأقرب لشخصيتي وسعاد حسني ملهاش حظ.. حسن يوسف يكشف العديد من الأسرار 

ألقوا عليه أكياس مياه.. وفاة شاب بسبب مزاح أطفال في الإسماعيليلة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ