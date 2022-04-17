قارئة تستغيث بالمسئولين لصرف معاش لزوجها المعاق

أرسلت القارئة هدير السعيد شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، مُتضررة من عدم وجود معاش لزوجها المعاق.

وقالت “السعيد” في شكواها استغيث بسيادتكم حيث إن زوجي وليد جميل علي مصطفي قد قدم ملف بجميع المستندات الداله علي أحقيته في المعاش لأنه لا يمتلك حيازة زراعية، ولا بيت ولا تأمين ولا سيارة إلى آخره، بالإضافة إلى أن لديه إعاقة وقدّم ما يثبت ذلك من نتيجه الكشف الطبي بانه لديه إعاقة ويستحق معاش.

نرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم لصرف المعاش لنا للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم: 01012908232

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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