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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل غرقًا بترعة في سوهاج

صدى البلد

لقي طفل في منتصف العقد الأول من العُمر، مصرعه غرقًا؛ إثر إنزلاق قدماه بالترعة المواجهة لمنزل جده لوالدته، أثناء لهوه على حافة الترعة، بقرية برخيل بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي مفادها وصول الطفل إسماعيل س ا - 4 سنوات - ويقيم محافظة أسيوط، جثة هامدة، إدعاء غرق.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال والده المدعو سامي ا م ا - 43 سنة - عامل ويقيم بذات الناحية، افاد بأنه قادم وبرفقته نجله لزيارة أهل زوجته بناحية برخيل، دائرة المركز، وأثناء لهو نجله المذكور أمام منزل جده لوالدته، على حافة الترعة المواجهة للمنزل إنزلقت قدماه وسقط بها؛ مما نتج عنه غرقه ووفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

سوهاج غرق طفل أسيوط ترعة

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