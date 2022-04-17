بعد ظهورها بمرسى علم .. أبرز المعلومات عن سمكة الشمس

شهدت سواحل البحر الأحمر في الفترة الأخيرة أحداثا بيئية فريدة كانت وسيلة جيدة للدعايا السياحية من تلك الأحداث ظهور كائنات بحرية نادرة ومهددة بالانقراض وقد تم توثيق تلك الأحداث بعدسات المصورين من الغواصين تحت أعماق مياه البحر الأحمر.
ومن تلك الكائنات التى تم رصدها القرش الحوتى والحوت القاتل الكاذب وعروس البحر وأخيرا كان الظهور المميز لسمكة "المولا مولا" أو سمكة الشمس، والتى ستنعرف على اغلب المعلومات الخاصة بها من خلال هذا التقرير .
- سبق وأن تم رصد ظهور تلك السمكة بمنطقه الأخوين ومرة أمام شاطىء إحدى القرى السياحية بنويبع و هذه هى المرة الثانية التي تظهر على سواحل محافظة البحر الأحمر.
- فى شرم الشيخ قامت وزارة البيئة بمحاولة إنقاذ لسمكة من نوعية "المولا مولا النادرة " من خلال فريق إنقاذ طبي متخصص، حيث كانت السمكة فى حالة إعياء شديد بعد أن هاجمها أحد الكائنات البحرية المفترسة والتهم واحدة من زعانفها البطنية وطفت على سطح المياه.
- سمكة الشمس والتي تعرف أيضا باسم سمكة المحيط، مولا مولا، أو مولا المشتركة، هي أثقل الأنواع المعروفة من الأسماك العظمية في العالم، يبلغ معدل وزن البالغين من 1،000 كجم (2200 رطل)..
- النظام الغذائي لها يعتمد على قناديل البحر و الحبار، والقشريات والأسماك الصغيرة ويرقات الأسماك، هذه المجموعة من المواد الغذائية تشير إلى أنها سمكة تتغذى على مستويات عديدة، من السطح إلى المياه العميقة، وأحيانا وصولا إلى قاع البحر في بعض المناطق، وهي تستهلك كمية كبيرة من المواد الغذائية للحفاظ على حجمها.
- سمكة الشمس من الأنواع البحرية تقضي حياتها كلها في المحيطات المفتوحة، ومن المرجح أنها تقضي معظم وقتها في المياه القريبة من السطح، وهي سمكة تعيش في طبقات أكثر دفئا من الماء في الليل، على عمق 12 إلى 50 مترا.
- تعتبر سمكة الشمس غير مؤذية للإنسان، كما أن لحمها قد يحتوي سموماً، وتلعب سمكة الشمس دور هاما في الحفاظ علي التوازن البيئي ويندر مشاهدتها في المياه الضحلة نظراً لكونها من أسماك الأعماق.
- سمكة شمس المحيط من الأنواع النادرة والمعرضة للتهديد (Vulnerable) وفقاً لتصنيف الإتحاد الدولى لصون الطبيعة.
- التيارات المائية دفعت بها من المحيط الهندى إلى مياه البحر الأحمر.