بعد ظهورها بمرسى علم .. أبرز المعلومات عن سمكة الشمس

شهدت سواحل البحر الأحمر في الفترة الأخيرة أحداثا بيئية فريدة كانت وسيلة جيدة للدعايا السياحية من تلك الأحداث ظهور كائنات بحرية نادرة ومهددة بالانقراض وقد تم توثيق تلك الأحداث بعدسات المصورين من الغواصين تحت أعماق مياه البحر الأحمر.

ومن تلك الكائنات التى تم رصدها القرش الحوتى والحوت القاتل الكاذب وعروس البحر وأخيرا كان الظهور المميز لسمكة "المولا مولا" أو سمكة الشمس، والتى ستنعرف على اغلب المعلومات الخاصة بها من خلال هذا التقرير .