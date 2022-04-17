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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل العائدون الحلقة 15.. محمد عادل ينضم لتنظيم داعش

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة الخامسة عشرة من المسلسل. 

وخلال أحداث الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل العائدون، ستوجه علاء (الفنان محمد عادل) إلى تنظيم داعش، للإنضمام إليه وإمداد المخابرات المصرية بمعلومات عنه، وخلالها يتقابل مع نزار الفنان جنيد زين الدين) الذي تعامل مع العناصر الجدد بقسوة. 

وفي المقابل ترفض المخابرات توفير مبلغ 5 ملايين دولار من أجل الحصول على خطة نقل الجنود من داعش إلى الدول المجاورة للتنظيم. 

وتقوم المخابرات بتسريب صور صفوان مع زوجة كامل (رئيس جهاز استخباراتي يساند داعش) وذلك من أجل الضغط على صفوان ليعطيهم خطة نقل جنود داعش. 

وبالفعل يتفق صفوان مع خالد (الفنان هاني رمزي) وعمر (الفنان أمير كرارة) على تأمينه مقابل تسريب خطة نقل جنود داعش، وبالفعل يقوم عمر يتهريبه خارج الحدود، في ظل توعد كامل للأول. 

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مسلسل العائدون الحلقة 14.. المخابرات تسعى لكشف خطة نقل جنود داعش

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مسلسل العائدون الحلقة 13.. محمد عادل ينجح في التدريبات قبل الانضمام لداعش

مواعيد عرض مسلسل العائدون 

ويعرض مسلسل العائدون لـ أمير كرارة، عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:45 مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 4:55 مساءً. 

 

القنوات العارضة لمسلسل العائدون 

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا عبر قناة "DMC"، ومنصة "WATCH IT".

 

القنوات العارضة لمسلسل العائدون 

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا عبر قناة "DMC"، ومنصة "WATCH IT".

 

علاقة مسلسل العائدون بـ هجمة مرتدة 

وكان باهر دويدار، مؤلف مسلسل "العائدون" الذي يعرض في رمضان 2022، نفى أن يكون المسلسل  جزءا  ثانيا من "هجمة مرتدة" الذي عرض رمضان الماضي، قائلاً: "قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي، لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة". 

 

أحداث مسلسل العائدون

تدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

 

أبطال مسلسل العائدون

يشارك فى بطولة مسلسل “العائدون” كل من أمير كرارة وهانى رمزى وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار، ومن المقرر عرضه عبر مجموعة قنوات dmc - منصة watch it - قناة دبي، بالإضافة إلى منصة شاهد “عربياً”. 

العائدون مسلسل العائدون أمير كرارة محمد عادل هاني رمزي أبطال مسلسل العائدون

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