سارة نخلة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها.. شاهد

نشرت الفنانة سارة نخلة ، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت سارة نخلة على الصور بوضع قلب اخضر وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها .



وشاركت سارة نخلة خلال الموسم الرمضاني السابق في مسلسل القاهرة كابول بشخصية "حُرّة" الغجرية؛ حيث استقبلت نخلة ردود أفعال قوية على مواقع التواصل الاجتماعي حول الدور الذي قدمته، والشكل الذي ظهرت به مختلف عما قدمته من قبل.

“القاهرة كابول”، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين.