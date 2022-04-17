مصطفى خاطر في رسالة لـ حمو بيكا: الناس كلها بتحبك.. شاهد

وجه الفنان مصطفى خاطر رسالة لـ مطرب المهرجانات حمو بيكا ، ونشر صورة له بر حسابه الشخصى بموقع “ انستجرام ”.

وكتب مصطفى خاطر “ انت نجم كبير قوي يا حمو في الوطن العربي كله والناس كلها بتحبك ”.

وحل مطربا المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش، ضيفين مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامجها الرمضاني حبر سري، وأطلقا العديد من التصريحات المثيرة، ونرصدها كما يلي :

و بكي مطرب المهرجانات حمو بيكا، على الهواء وقال :" نقيب المهن التمثيلية هانى شاكر تنمر عليه أكثر من مرة".

وأضاف المطرب حمو بيكا، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن " الأستاذ هانى كان فى ندوة وتنمر عليا وقال إنى ما بعرفش أقرأ و لا أكتب".

وأشار إلى أن لديه جمهور، بجميع الدول العربية، معلقًا :" فى السعودية ليا جمهور كبير".

وتابع :" تعبان من التنمر، وبلاش سلطة التحكم فى البشر، وربنا هو اللى هيحاسب البشر".

ولفت إلى أنه اذا توقف عن الغناء سيموت، معلقًا :" حرم تعبت و 5 سنوات بعافر وبحاول أعمل اللى يسعد المواطنين".