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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

فى ذكرى ميلاده.. سعيد طرابيك قصة كفاح وزواج قبل وفاته

سعيد طرابيك
سعيد طرابيك

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سعيد طرابيك والذى قدم عديدا من الأعمال الفنية التى تظل خالدة فى وجدان محبيه وعشاقه من الجمهور. 

ارتبط سعيد طرابيك بالفنان عادل إمام، حيث جسد معه العديد من الأفلام والمسرحيات، من أهمها مسرحية "شاهد ما شفش حاجة" عام 1976، وشارك أيضًا بأدوار ثانوية فى كثير من الأعمال، منها مسلسل "الكبير أوي" وفيلم "جزيرة الشيطان"عام 1990، شارك أيضًا فى أفلام "جزيرة الشيطان" و"المولد" وسلام يا صاحبي" و"طيور الظلام" و"التجربة الدنماركية"، ومسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام.

بدأ سعيد طرابيك مسيرته الفنية في أواخر ستينيات القرن العشرين، ارتبط بالنجم الكبير عادل إمام، حيث قدم مع عددًا من الأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية، ورصيده الفني يتعدى 12 عملا مسرحيا، ومن أهم مسرحياته "شاهد ما شفش حاجة" عام 1976، أما عن المستوى الدرامي فيبلغ رصيد طرابيك، ما يفوق 120 مسلسل، وكانت آخر أعماله الدرامية مسلسل "العراف، وأستاذ ورئيس قسم، وصاحب السعادة، وبين السرايات، دكتور أمراض نسا، وعن رصيده السينمائي فبلغ سعيد مسيرة الـ100 عمل سينمائي، حيث شارك في فيلم "التجربة الدنماركية" شارع محمد علي، حسن ومرقص، وش سجون، سطو مثلث.

وقد أثار سعيد طرابيك حالة من الجدل الواسع فى أيامه الاخيرة بعد زواجه من الفنانة الشابة سارة طارق وبسببها أثيرت حالة الجدل واستمرت لفترة طويلة حتى بعد وفاته.

ومنذ زواج سعيد طرابيك تعرض إلى العديد من الهجمات الشرسة والخلافات بينه وبين أكثر من جهة الأولى كانت مع الجمهور الذى فتح عليه النار وسخروا منه ومن زيجته الأخيرة؛ حيث كان يكبرها بأكثر من 40 عاما أما الهجمة الثانية فكانت من زوجتة الأولى التى بدأت تستخدم كل الوسائل للضغط عليه وإجباره على الطلاق من زوجته الثانية ووصل الحد بينهما إلى ساحات القضاء، حيث رفعت قضية ضده وطالبته بنفقة خاصة لها ولنجلها يوسف.

وبرغم من الأزمات الأسرية التى تعرض لها سعيد طرابيك، منذ زواجه من سارة إلا أنه قدم لها العديد من الهدايا والتى تسببت فى نفس الوقت من توتر زيادة الاحتقان لدى زوجته الأولى حيث قام طرابيك بشراء سيارة " كيا " موديل 2015 لزوجته الثانية و" طقم ذهب ". 

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