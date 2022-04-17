حبس المتهم بالشروع فى قتل عامل بسبب خلافات المصاهرة بشبرا الخيمة

قررت جهات التحقيق بقسم اول شبرا الخيمة في القليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه فى قتل عامل لخلافات المصاهرة والنسب بينهما، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصاب .

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد النجار مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام باستقبال عامل مصابا بجرحين طعنيين بالصدر، وتم تحويله لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "س ع ث"، 40 سنة، عامل، مصاب بجرحين طعنيين بالصدر، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينه وبين شقيق طليقته "أ ح ع"، مقيم دائرة القسم، لحدوث مشاة كلامية بينهم بسبب خلافات النسب تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وفر هاربا.

وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة، والتحفظ عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.