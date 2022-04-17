ياسمين رئيس: متحاولش تفهم كل حاجة

نشرت الفنانة ياسمين رئيس رسالة غامضة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت ياسمين رئيس : “عشان تريح عقلك، متحاولش تفهم كل حاجة”.

كانت الفنانة ياسمين رئيس تصدرت التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان عودتها في هدوء لزوجها المخرج هادي الباجوري، من خلال مشاركتها فيديو رومانسي جمعها مع زوجها.

وأثار مقطع الفيديو الرومانسي الذي نشرته ياسمين رئيس تساؤلات الكثير من متابعيها، خاصة أنهما أعلنا انفصالهما وتم الطلاق الرسمي في 22 فبراير الماضي، في أجواء صاخبة.

ونشرت الفنانة ياسمين رئيس مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو جمعها بزوجها المخرج هادي الباجوي، دون أن يعلنا عودتهما لبعضهما البعض.

يُظهر الفيديو الذي نشرته ياسمين رئيس لقطات رومانسية مع زوجها هادي الباجوري، على أنغام الأغنية الرومانسية La Vie En Rose، واكتفت بوضع قلوب حمراء على الفيديو دون أي تعليق.