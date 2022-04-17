بإطلالة رمضانية.. إنجي وجدان تخطف الأنظار عبر إنستجرام

نشرت الفنانة أنجي وجدان، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أنجي ، في الصور بإطلالة رمضانية مما اثارت اعجاب متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "بنحبك اوي “، ”قمر كالعادة “، ”وحشنا تمثيلك ".

وكشفت الفنانة إنجي وجدان عن سر قلة أعمالها خلال الفترة الماضية؛ خاصة بعد النجاح الذي حققه مسلسلها " طلعت روحى " ، والذى عرض خارج الماراثون الرمضاني.

وأكدت إنجى وجدان فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، بعد النجاح الذى حققه مسلسل طلعت روحى أصبحت حريصة على اختيار العمل الجيد الذى أعود من خلاله إلى المشاهد.

وتابعت انجي وجدان: لدى يقين أن خطواتى الفنية لابد وأن تكون فى تقدم مستمر ، حتى فى بداياتى كنت حريصة على اختيار أعمال فنية تترك أثرا فى نفس المشاهدين .

وأضافت انجي وجدان قائلة: كل هذا إضافة إلى أنني خلال الفترة الماضية كنت مشغولة فى استقبال مولودى الجديد.