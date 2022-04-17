عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة رمضانية.. إنجي وجدان تخطف الأنظار عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة أنجي وجدان، صورة جديدة لها  عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أنجي ، في الصور بإطلالة رمضانية مما اثارت اعجاب متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "بنحبك اوي “، ”قمر كالعادة “، ”وحشنا تمثيلك ".

وكشفت الفنانة إنجي وجدان عن سر قلة أعمالها خلال الفترة الماضية؛ خاصة بعد النجاح الذي حققه مسلسلها " طلعت روحى " ، والذى عرض خارج الماراثون الرمضاني.

 وأكدت إنجى وجدان فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، بعد النجاح الذى حققه مسلسل طلعت روحى أصبحت حريصة على اختيار العمل الجيد الذى أعود من خلاله إلى المشاهد.

 وتابعت انجي وجدان: لدى يقين أن خطواتى الفنية لابد وأن تكون فى تقدم مستمر ، حتى فى بداياتى كنت حريصة على اختيار أعمال فنية تترك أثرا فى نفس المشاهدين .

 وأضافت انجي وجدان قائلة: كل هذا إضافة إلى أنني خلال الفترة الماضية كنت مشغولة فى استقبال  مولودى الجديد.

انجي وجدان التواصل الاجتماعي انستجرام الفن رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

السجن المؤبد لـ محمود عزت نائب مرشد الإخوان في اقتحام الحدود الشرقية

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

شكوى وانفعال واتهام.. ما تفاصيل أزمة حسام حسن مع موسيماني ؟

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

موضوعات متعلقة

من أحد المطاعم .. محمد رجب يخطف الأنظار في أحدث ظهور

تارا عماد تستطلع رأي متابعيها في شخصيتها بمسلسل «سوتس بالعربي»

بتلوين البيض…نانسي عجرم وعائلتها يحتفلون بشم النسيم

بالأبيض و الأسود.. نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور لها

أحمد الشامي وميرنا نور الدين يخطفان الأنظار من كواليس دايما عامر

بإطلالة ساحرة.. أسماء أبو اليزيد تخطف قلوب متابعيها

بصورة صباحية .. ديميت اوزديمير تخطف الأنظار عبر إنستجرام

بورجو أوزبيرك تخطف الأنظار بجمالها من أحد المطاعم في تركيا

ترشيحاتنا

بسبب منخفض سطحي.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة اليوم

هل عمرة رمضان ثوابها مضاعف عن باقي الشهور؟ الإفتاء تجيب

رئيس الإنجيلية يشارك في احتفال أحد السعف بكنيسة أسيوط

نمتلك تسجيلات وأدلة.. بيان مثير من النصر السعودي بشأن أزمة حمد الله

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

وفقا لقانون التجارة| حالات غلق الحساب الجاري.. اعرفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرية إسبانية تغير اسمها إلى أوكرانيا تضامنا معها ..صور

شاهد لحظة إنقاذ امرأة من الموت بأعجوبة أثناء قفزها من النافذة|فيديو

ارفع صوتك.. العالم يحتفل بيوم التوعية العالمي للصوت 2022

كارثة بيئية تهدد البحر المتوسط بعد غرق ألف طن من النفط.. صور

فيديو

نصبت على الشباب بجمالها.. قصة مكة محمد طبيبة الأسنان المزيفة

أضخم صخرة جليدية بالقرب من الشمس.. وكالة ناسا تفجر مفاجأة

بتهمة الخطف.. تفاصيل القبض على طاقم عمل برنامج كريزي تاكسي

فيديوجراف.. بعد شائعة وفاة والدتها .. ابنة صفاء ابو السعود تظهر بالحجاب

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ