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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

استعدادا لقمة المناخ.. فودة وشاكر يبحثان تفعيل الطاقة المتجددة بشرم الشيخ

فودة مع شاكر
فودة مع شاكر

عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً  بمقر وزارة الكهرباء  لبحث الخطوات والإجراءات المتصلة بالتنظيم داخل مدينة شرم الشيخ، خلال فعاليات مؤتمر المناخ والتى تستضيفه المدينة نوفمبر 2022 وحضر الاجتماع عدد من المستثمرين  والشركات المتخصصة في الطاقات المتجددة.

وأكد وزير الكهرباء  أن القيادة السياسية وجهت بإخراج هذا الحدث العالمي الضخم على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذي تشهده مصر في كافة المجالات ومنها مجال النقل الأخضر المستدام وكذلك التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة، وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار بالطاقات المتجددة والتوسع في استخدامات وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة ونقاط الشحن المتفرقة والموزعة على مستوى الجمهورية بصفة عامة وبصفة خاصة في شرم الشيخ والمناطق المحيطة بها، وكذا لتعكس اهتمام مصر وجهودها في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030) وخاصة مع اعتبار أن هذا الحدث يمثل أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة على الإطلاق، من حيث عدد المشاركين ومدة انعقادها.

من جانبه أكد اللواء خالد  فودة محافظ جنوب سيناء علي التنسيق مع الجهات المعنية والمستثمرين العاملين في مجال الطاقات المتجددة والتي تضمنت خطة استخدام منظومة وسائل النقل الجماعى الكهربائية (الاتوبيسات والميني باصات والسيارات الكهربائية ) وجهود الدولة لدعم التوسع فى انتاج وتصنيع المركبات الخاصة بها، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية باستغلال المؤتمر كنواة لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء مستدامة في المدن الخضراء الذكية وطرق وآلية تقديم المنظومة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المتخصص والإجراءات والآليات التي سوف يتم اتخاذها خلال المؤتمر لتسهيل تنقل الوفود المشاركة عبر وسائل مواصلات كهربائية حديثة صديقة للبيئة  وسبل توحيد الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بملف منظومة وسائل النقل الجماعى الكهربائية. 

ومن جانبه أكد وزير الكهرباء استعداد الوزارة بكافة إمكاناتها لمنظومة النقل الأخضر المستدام من خلال مد الكابلات الكهربائية المطلوبة للجراجات وتوفير أحمال الطاقة الكهربائية الكافية لشحن الحافلات بالجراجات والمحطات الرئيسية والعمل علي وجود نقاط شحن كهربائي للحافلات في المحطات الوسطية وتوفير وحدات الدعم الكهربائي الطارئة لشحن الحافلات في المطار والجراجات والمحطات الرئيسية بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظة والشركات المنتجة فيما يخص الجراجات والمحطات وإعداد وتجهيز المخارج الكهربائية التي تتناسب مع الشحن الكهربي للحافلات.

وأكد شاكر أن مصر ستقدم رسالة هامة خلال استضافتها للمؤتمر بإطلاق "شرم الشيخ خضراء" من خلال محاور مختلفة ومنها الاعتماد على وسائل النقل الصديقة للبيئة في التنقل داخل المدينة وفعاليات المؤتمر، كأحد مكونات نموذج مصر نحو تطبيق مفهوم النقل المستدام كإحدى آليات التخفيف من آثار تغير المناخ، وتصنيع أتوبيسات النقل العام التى تعمل بالكهرباء.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن مدينة شرم الشيخ هى أيقونة السلام، فضلا على أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتحويلها  لمدينة خضراء بناء على توجيهات القيادة السياسية، وستكون واجهة مشرفة لمصر خلال فعاليات المؤتمر أمام الرأي العام العالمي وأن المحافظة ستضع كافة إمكاناتها للمساهمة في إنجاح هذا المؤتمر العالمي.

وخلال اللقاء عرض المستثمرون اهتمامهم وتطلعهم للمشاركة الفعالة في تنظيم المؤتمر والاستعداد الكامل لبذل كل المجهودات للتوسع في الطاقة النظيفة والتوسع في الخلايا الشمسية أعلي أسطح الفنادق والمباني وإنشاء نقاط شحن السيارات الكهربائية الموزعة في الفنادق ومحطات البنزين.

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اللواء خالد فودة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الطاقة المتجددة شرم الشيخ قمة المناخ

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