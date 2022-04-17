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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 13682.39 نقطة

سوق المال السعودى
سوق المال السعودى

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 61.31 نقطة ليقفل عند مستوى 13682.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 170 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات الصادرات، وعسير، وبترو رابغ، والطباعة والتغليف، والسعودي الألماني الصحية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جرير، والنهدي، وأكوا باور، والدرع العربي، ومكة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.62% و 3.01%.


فيما كانت أسهم شركات العقارية، والجزيرة، والتصنيع، ودار الأركان، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والعقارية، والجزيرة، ومعادن، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 224.29 نقطة ليقفل عند مستوى 24193.78 نقطة, وبتداولات تجاوزت قيمتها 29 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1613 صفقة

سوق الأسهم السعودية ريال Real Estate Finance

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