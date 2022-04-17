حسام موافي: 99% من المتزوجين ميعرفوش معنى المودة والرحمة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الطلاق ليس أمرًا سهلاً؛ والدليل على ذلك أن الله أنزل سورة الطلاق «وصعّبه جدًا على الزوج والزوجة، ومش بسهولة الزوجة تخلع زوجها.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج " ربي زدني علما" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "الذكر عكس الأنثى أما لفظ الرجل فهي صفة «نربي ولادنا على أن يكونوا رجالاً لحفظ البيت، وساعد ابنك من غير فلوس».

وتابع "99% من المتزوجين لا يعرفون معنى المودة والرحمة، لافتًا إلى أنه يخبر العريس بمدى أهمية الآية الكريمة: « وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لآيَاٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَفَكَّرُونَ».

