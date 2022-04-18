نظرة شاملة عن جاجوار F-PACE موديل 2022 في السوق العماني| صور

تقدم شركة جاجوار باقة متنوعة من السيارات القوية داخل الاسواق العالمية والعربية، ومنها النسخة F-PACE موديل 2022 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، وتقدم السيارة بالعديد من التجهيزات الداخلية، إلى جانب وسائل الحماية، وعناصر التحكم والرفاهية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن جاجوار F-PACE موديل 2022 في السوق العماني.

جاجوار F-PACE موديل 2022

الأداء الفني للسيارة جاجوار F-PACE موديل 2022

دعمت السيارة جاجوار F-PACE موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات بقوة 246 حصانا، و 365 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 217 كم/ساعة، وسعة 2000 سي سي، ومع تلك التقنيات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 6.8 ثانية.

جاجوار F-PACE موديل 2022

كما حصلت جاجوار F-PACE موديل 2022 على محرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 375 حصانا، و 450 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 5.5 ثانية، مع سرعة قصوى تصل لـ 250 كم/ساعة.

جاجوار F-PACE موديل 2022

إضافة إلى محرك اعلى تجهيزًا ثماني الاسطوانات، سعة 5000 سي سي، قادر على انتاج 550 حصانا، و680 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة يعمل بتقنية الدفع الرباعي مثل باقي الاصدارات، ولكن مع سرعة قصوى تصل إلى 283 كم/ساعة، والقدرة على التسارع من نقطة الثبات 0 حتى الوصول لـ 100 كم/ساعة في فترة تستغرق 4.3 ثانية.

جاجوار F-PACE موديل 2022

تصميم السيارة جاجوار F-PACE موديل 2022

تحتوي السيارة جاجوار F-PACE موديل 2022 على اضواء نهارية LED، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، مع باب خلفي كهربائي التحكم، ومصابيح انعطافات، وحساسات حركة امامية وخلفية، وكاميرا، ومرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف كهرباية، مع جنوط رياضية المظهر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.874 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4.746 مم، و 2.070 مم للعرض، و 1.693 مم للارتفاع، بالاضافة لمساحة تخزين خلفية تتسع إلى 650 لتر.

أسعار السيارة جاجوار F-PACE موديل 2022 في السوق العماني

الفئة الأولى 2.0T Pure 250 PS جاجوار F-PACE موديل 2022 بقيمة قدرها 19.680 ريال.

الفئة الثانية 2.0T SE 250 PS جاجوار F-PACE موديل 2022 بقيمة قدرها 21.270 ريال.

الفئة الثالثة 2.0T R-Sport 250 جاجوار F-PACE موديل 2022 بقيمة قدرها 22.340 ريال.

الفئة الرابعة S 3.0L V6 380 PS جاجوار F-PACE موديل 2022 بقيمة قدرها 31.510 ريال.

الفئة الخامسة 5.0L V8 SVR 550 جاجوار F-PACE موديل 2022 بقيمة قدرها 39.760 ريال.