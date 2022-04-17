عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للتخلص من التوتر.. فوائد شاي الليمون الأسود

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، من فوائد شاي الليمون الأسود.


 

من فوائد شاي الليمون الأسود ما يلي :-

· مُضاد للسموم ومُنقٍّ للدم، وهوَ يُعتبر من العلاجات زهيدة الثمن والتّي بالإمكان الحصول عليها بكُل سهولة.


 

· مُحاربة حالات الإسهال الحادة، وبالأخص تلك التّي تُصاحب الحمّى أو المغص الشديدين، ويتوقّف الإسهال والمغص عندَ شُرب هذا الشايعلى الفور.


 

·إعطاء الحنّاء اللون الداكن والثابت، بحيث يتم استخدامه عن طريق عجن الحناء بهِ بعدَ أن يغلي بالماء.


 

· تعويض المرأة في مرحلة النفاس عن الطاقة والعناصر الغذائيّة المُهمّة التّي فقدتها خلال فترة الحمل وأثناء الولادة والرضاعة، لذلِكَ يُنصحبتقديمه لها بكثرة في تلك الفترة


 

·التخلُّص من التوتر والقلق بسبب احتوائهِ على عناصر مُهدئة وطاردة للأرق، ويُنصح بشُربه في الصباح الباكر، أو في ساعات الليل المُتأخرةليكون الشخص نشيطاً في النهار، ولينعُم بنومٍ هانئ في الليل.


 

·فتح الشهية للأشخاص الذّينَ يُعانونَ من النحافة المُفرطة، فبعض النّاس لا يُحبونَ تناول الطعام بطبيعتهم لذلِكَ يُنصحونَ بشُرب شايالليمون الأسود بسبب قُدرة الليمون المُجفف على فتح شهيتهم.


 

·الوقاية من مرض احتباس البول بسبب حفظ الليمون المُجفف على مُعدلات التبول الطبيعيّة.

فوائد شاي الليمون الأسود الليمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

غدا.. الحكم على حنين حسام فتاة التيك توك في تهمة الاتجار بالبشر

تغريم مرتضى منصور 90 ألف جنيه في قضايا سب وقذف الخطيب

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

بعد غرق السفينة الأخطر "موسكفا".. التلفزيون الروسي: الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل

الاختيار 3| أحمد عز فى حوار لصدى البلد: فترة الإخوان كانت صعبة جدا ونزلت الميدان بنفسي وكنت أول الداعمين للجيش

موضوعات متعلقة

الليمون أبرزها.. 5 مكونات من مطبخك لا يجب وضعها على البشرة

ترشيحاتنا

مصر أكبر منتج من المصايد الطبيعية والأحياء المائية بالشرق الأوسط.. إنفوجراف

عمرو مرعي يقود هجوم المصري أمام نهضة بركان في ربع نهائي الكونفدرالية

وزير خارجية اليمن: ضرورة منع استغلال الحوثيين للهدنة لإعادة حشد القوات

الرقابة المالية: 27.7 مليون جنيه تمويلات للمشروعات متناهية الصغر خلال يناير 2022

الاختيار 3| أحمد عز فى حوار لصدى البلد: فترة الإخوان كانت صعبة جدا ونزلت الميدان بنفسي وكنت أول الداعمين للجيش

انفوجراف ..66% من مواطنين مصر والإمارات والسعودية لديهم توازنًا بين العمل والحياة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 16.. "جلجل" حائر بين سلمى ورقية.. وسر الغرفة 312

فيلم أكشن في بعلبك اللبنانية.. اختطاف محاسب شركة انتاج مسلسل بطلوع الروح

رمضان 1997.. حلم الجنوبي..حينما وقفت سيمون أمام صلاح السعدني لتقديم رسالة للجمهور

قرية إسبانية تغير اسمها إلى أوكرانيا تضامنا معها ..صور

فيديو

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

اﻟﻤﺰﻳﺪ