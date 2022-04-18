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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.6 مليار درهم قيمة البضائع المستخلصة بجمارك دبي بالربع الأول من 2022

جمارك دبي
جمارك دبي

أكد مركز جمارك مدينة دبي اللوجستية التابع لإدارة المراكز الجمركية البرية في جمارك دبي أن دعمه المتواصل للتسهيل على الشركات والتجار، وبخاصة شحنات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية كان له بالغ الأثر في وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات خلال وقت قياسي للدول المتضررة نتيجة الأزمات العالمية والمتغيرات الطارئة.

وأشرت إلى أن هذا الدعم ساهم في تسريع إنجاز الإجراءات لشركات التجارة الإلكترونية والتي شهدت زيادة كبيرة في الطلبيات خلال السنوات الماضية وذلك انطلاقاً من الدور الريادي لدولة الامارات في خدمة الإنسانية وتقديم العون والمساعدة لجميع سكان العالم.

وقال سامي عيسى مدير أول تفتيش مركز جمارك مدينة دبي اللوجستية ان مركز جمارك مدينة دبي اللوجستية أنجز 48 ألف معاملة جمركية في الربع الأول من 2022، وقام بتخليص بضائع وشحنات بقيمة 1.6 مليار درهم للفترة ذاتها.

وأوضح أن المركز حرص على دعم الشركات العالمية ومنها الشركات والمؤسسات ذات المسؤولية تجاه خدمة الإنسانية بتسريع إنجاز الإجراءات الجمركية في أسرع وقت، وتقديم كافة الدعم اللازم ومنها لشحنات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، والتي تعد أكبر مقر لوجستي إنساني في العالم، لتعزيز دورها في تسهيل الاستجابات الأولية الفعالة للأزمات على المستوى العالمي.

خدمات جمركية ذكية

وأضاف مدير أول تفتيش مركز جمارك مدينة دبي اللوجستية:" نرسخ نجاح مدينة دبي اللوجستية في استقطاب كبرى الشركات العالمية في مختلف القطاعات وفي قطاع التجارة الإلكترونية، عبر تقديم خدمات جمركية ذكية ومتطورة مدعومة باستراتيجية متكاملة للتفتيش الجمركي وأحدث أجهز الفحص والمعاينة، وهو ما يظهر مدى قدرة دبي على توفير أفضل الخدمات اللوجستية والجمركية للشركات العالمية الكبرى بمواكبة تقدم الإمارة بسرعة في تعزيز استراتيجيتها كمحور رئيسي للتجارة العالمية".

ولفت الى أن مبادرات المركز المتنوعة تسهم بشكل كبير في تمكين الموظفين وسعادة العملاء ومنها تجربة دور الرصاص الإلكتروني للتسهيل على الشركات العالمية لسرعة إنجاز للشحنات حيث تحرص جمارك دبي على اسعاد المتعاملين عبر إشراك العملاء في كافة المبادرات التي ينظمها المركز وكذلك تفعيل الاجتماعات الدورية معهم للتعرف على احتياجاتهم من المركز والمساهمة في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

دبي جمارك مدينة دبي Real Estate Finance خدمات جمركية

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