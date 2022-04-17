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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: تحسن الطقس خلال الساعات المقبلة.. والعظمى غدا 33 درجة

صدى البلد

تشهد حالة الطقس، تحسنا مساء اليوم الأحد؛ مع تقدم ساعات الليل، مع دخول الهواء الشمالي على عدة مناطق بالبلاد؛ لتبدأ في التحسن التدريجي الذي يصل إلى مناطق القاهرة الكبرى.

ووفقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، رصد مع الفترة المسائية خلال الطقس اليوم، رمال مثارة على السواحل الغربية، وانخفاضا كبيرا في الرؤية الأفقية؛ نتيجة هبوب رياح جنوبية نشطة وجافة علي (الإسكندرية ومطروح وسيدي عبدالرحمن والضبعة)، ومناطق من الصحراء الغربية (الفرافرة والواحات البحرية).

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس غدا، تشهد انكسار الموجة شديدة الحرارة، التي عاشتها البلاد اليوم الأحد، لتعود الأجواء ما بين الحارة والمائل للحرارة على مختلف المحافظات وتعود درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا، يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتشهد حالة الطقس غدا، ليلا، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا يشهد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، بشأن حالة الطقس غدا، على مختلف المحافظات، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 17
السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 16
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 23
شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 24
جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25

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