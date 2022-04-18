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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ابنة ضحية نجل الفنانة الشهيرة: رأيته مناسبا لي وتزوجته فقتل والدي| فيديوجراف

صدى البلد

خيرا تعمل شرا تلقى.. هذا المثال الشعبي كان الوصف الكامل لجريمة فيصل التي أقبل فيها زوج ابنة المجني عليه ونجل الممثلة "سحر ك" على قتله لخلافات مالية بسبب أموال كان قد اقترضها الجاني من المجني عليه بعد أن قدم المجني عليه يد العون للجاني وشاركه بالمال وخسره ثم أقرضه ما تبقى لديه من مال ليعينه في حياته وكان جزاء ذلك أن قابل الجاني الإحسان بالإساءة وأقدم على قتل والد زوجته وإنهاء حياته تماما.

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انتقل صدي البلد للحديث مع ابنة المجني عليه وذكرت أن الجاني أقدم على خطبتها من فترة وأخبرنا بأنه يعمل مشرف تصوير بمنطقة الدقي ووالده يعمل مشرف تغذية ووالدته تعمل في مجال التمثيل وصاحبة افيه "انا مالي يا لمبي" واتضح لنا عند قدومهم لخطبتي أنهم مناسبون وبالفعل وافق والدي على الزواج منه.

لمزيد من التفاصيل عن الواقعة شاهد الفيديوجراف التالي:

جريمة فيصل ابنة المجني مجال التمثيل والد زوجته المجني عليه المثال الشعبي صدى البلد

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