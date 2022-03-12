تفاصيل جديدة حول جريمة قتـل فتاتين لأمهما بالكويت

كشف مصدر أمني كويتي ، تفاصيل جديدة حول الجريمة المروعة التي شهدتها الكويت قبل يومين، والتي أقدمت خلالها فتاتان على قتل أمهما بطعنها عدة مرات بسكين وفصل رأسها عن جسدها.

وذكر المصدر أن الأجهزة الأمنية أعادت الفتاتين إلى مسرح الجريمة بمنطقة الدوحة تحت الحراسة المشددة؛ حيث مثَّلتا وقائعها أمام فرق النيابة العامة والأدلة الجنائية.

وأضاف وفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية، أن الفتاتين مثلتا جريمتهما بكل أريحية، واعترفتا بأنهما كانتا بصدد دفن والدتهما (المجني عليها) في حديقة المنزل، وأرشدتا على المكان الذي كانتا تنويان دفنها فيه.

وكانت عمليات وزارة الداخلية الكويتية قد تلقت بلاغًا عن ارتكاب جريمة قتل الأم داخل إحدى البنايات بمنطقة الدوحة على يد ابنتيها، وجميعهن من فئة غير محددي الجنسية "بدون"، وقد عثر رجال الأمن بعد وصولهم إلى موقع الحادِث؛ على كيس بداخله جثة الضحية ورأسها مفصول عن جسدها.