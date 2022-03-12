بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

"ووصينا الإنسان بوالديه" ولم يصن البشر الوصية، فوسط مشاهد القتل والتعنيف التي نراها يوميًا في حق الآباء والأمهات، ظهرت خلال اليومين الماضيين في الكويت أشد الجرائم قسوة والتي يتجمد الدم في العروق لسماعها.

فبلا رحمة، أقدمت فتاتان في الكويت على تقييد والدتهما وقتلها، ثم التمثيل بجثتها، من خلال فصل رأسها بالكامل عن جسدها ووضعه في كيس من البلاستيك.

وصرح مصدر أمني كويتي وفقًا لوسائل الإعلام المحلية أن الفتاتين المتهمتين بقتل والدتهما في منطقة الدوحة بررتا ارتكاب جريمتهما بسبب وجود خلافات شخصية مع أمهما الضحية التي كانت تعاملهما بطريقة بشعة حسب أقوالهما.

وأضاف المصدر أن المتهمتين خططتا لجريمتهما قبل ارتكابها بيوم واحد، ثم أقدمتا على فعلتهما الشنيعة مستغلتين عدم وجود أحد في المنزل.

وبعد ارتكاب الجريمة، دخلت الفتاتان في حالة هيستيرية لم تسمح باستجوابهما، ففور اقتحام رجال المباحث المنزل الذي وقعت فيه الجريمة صدموا برأس الأم مفصولًا عن جسدها وموضوعًا داخل كيس بلاستيكي داخل المنزل.

أسباب الجريمة

ورغم اعتراف الفتاتين - الكبرى 40 عامًا والصغرى 33 عامًا - بقتل أمهما العجوز البالغة من العمر 67 عاما والتمثيل بجثتها، إلا أن الأسباب الحقيقية وراء الجريمة البشعة لا تزال قيد التحقيق.

وأشارت المصادر إلى أن المعلومات الأولية لدى رجال إدارة البحث والتحري في محافظة العاصمة دلت على أن إحدى الفتاتين قيدت حركة أمها، والأخرى نحرتها وفصلت رأسها عن جسدها.

ووفقًا لصحيفة القبس الكويتية نقلًا عن مصدر أمني فإن المتهمتين بررتا ارتكاب جريمتهما بوجود خلافات شخصية مع أمهما الضحية التي كانت تعاملهما بطريقة بشعة حسب أقوالهما.