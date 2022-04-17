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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: يوم بدر يستوجب منا الشكر وأخذ الدروس والعبر

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

احتفلت وزارة الأوقاف اليوم الأحد بيوم بدر، في مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة عقب صلاة التراويح ، بحضور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية ، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني ، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أيمن علي عبده أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ السيد عبد المجيد وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم،  والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير ، والدكتور/ خالد صلاح الدين وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة ، ولفيف من قيادات الوزارة ، والسادة الأئمة ، وجمع غفير من المصلين.

وفي كلمته أكد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن رمضان هو شهر الانتصارات ، وفيه كان يوم بدر ، حيث أكرم الله (عز وجل) المؤمنين بنصر من عنده على قلّة عددهم وعدتهم بالقياس إلى أعدائهم ، يقول الحق سبحانه : "وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ  فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ* بَلَى  إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ * وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ  وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ" ، فنزول الملائكة إنما كان لبث الطمأنينة في قلوبهم ، على أن الملائكة أنفسهم إنما نزلوا بأمر الله وثبتوا بتثبيته لهم.

وأضاف: فإذا كنا مع الله بحق وصدق ألقي الرعب في قلوب أعدائنا ، وإذا حدنا عن منهجه وشرعته نزع من قلوب أعدائنا المهابة منا وألقى الوهن في قلوبنا لبعدنا عنه ، ومخالفتنا لأوامره ، وعدم طاعتنا له ، أو تقصيرنا في الأخذ بالأسباب التي أمرنا أن نأخذ بها من إعداد أنفسنا بكل ما يتضمنه الإعداد من معان إيمانية وعسكرية واقتصادية ، حيث أمرنا سبحانه وتعالى بذلك فقال : "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ".
ملخصًا حديثه في نقاط:

النقطة الأولى: أن الإسلام لم يكن أبدًا متشوفًا للحرب ولا للقتال ، ففي هذا اليوم خرجت قريش ليستأصلوا شأفة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه بالمدينة ، فكان يوم بدر يومًا دفاعيًّا ، يدافعون فيه عن دينهم وعن أنفسهم وعن وطنهم، وعندما استشار الرسول (صلى الله عليه وسلم) في الخروج إليهم أم المكوث في المدينة والدفاع عنها ، أشاروا عليه بالخروج للدفاع عن المدينة ، وفي ذلك مشروعية الدفاع عن النفس والعرض والمال والوطن ، ومن هنا جاء قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "منْ قُتِل دُونَ مالِهِ فهُو شَهيدٌ، ومنْ قُتلَ دُونَ دمِهِ فهُو شهيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دِينِهِ فَهو شهيدٌ، ومنْ قُتِل دُونَ أهْلِهِ فهُو شهيدٌ".


النقطة الثانية: لقد كان النصر من عند الله (عز وجل) بتوفيق إلهي يقول سبحانه : ” إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا  سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ" ، ويقول الحق سبحانه : "فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ  وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى"، ويقول سبحانه : "إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ" ، فكلمة "مردفين" هنا تعني متتابعين ، وكل خبراء الحروب الحديثة يقولون : إن خطوط الإمداد لا تُدفع دفعة واحدة بل على دفعات متتابعة ، حتى تأخذ كل مجموعة مكانها من القتال ، وكأن القرآن يلفت أنظارنا إلى شيء من التخطيط العسكري الدقيق ، وفي قوله سبحانه : "وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ  إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * …
 

وزارة الأوقاف مجمع البحوث الاسلامية رمضان هو شهر الانتصارات يوم بدر غزوة بدر

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