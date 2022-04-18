نادي قطر يفسخ تعاقده مع المدافع الجزائري جمال بلعمري

أعلن نادي قطر القطري إنهاء التعاقد بالتراضي مع المدافع الجزائري جمال الدين بلعمري.

وقال نادي قطر في بيان رسمي: ‏تم إنهاء عقد المحترف جمال الدين بلعمري لاعب فريق كرة القدم الأول، وجار إنهاء العقد بعد مشاورات بين اللاعب والنادي.

وأضاف: وبهذا الاتفاق سيكون اليوم 17 أبريل 2022 هو اليوم الأخير للاعب، وتشكر إدارة النادي اللاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق متمنين له كل التوفيق في مشواره الرياضي.

وكان جمال بلعمري، انضم لصفوف نادي قطر في صيف 2021، قادمًا من فريق أولمبيك ليون الفرنسي، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.



ولعب بلعمري 19 مباراة بقميص نادي قطر سجل 3 أهداف وصنع آخر.