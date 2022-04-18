نجم المصري السابق: الجلاصي تعامل بـ "قلة ذوق" أمام نهضة بركان.. فيديو

استحق عليه الطرد..

قال حسام غويبة، نجم المصري البورسعيدي السابق، إن الفوز الذي حققه على نهضة بركان المغربي، غاليًا في ظل النقص العددي الذي تعرض له الفريق باستكماله المباراة بـ9 لاعبين، بعد طرد ثنائي الفريق عمرو موسى وإلياس الجلاصي.

وأضاف غويبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة “صدى البلد”، أن طرد إلياس الجلاصي كان مستحقًا خاصة وأن اللاعب تعامل بـ “قلة ذوق” وعدم روح رياضية.

وطالب غويبة، بضرورة معاقبة اللاعبين الذين يخلعون قمصانهم أثناء الاحتفال بالأهداف، خاصة وأنه يمنحهم إنذارات مجانية تعرضهم للطرد في أقرب لعبة، مشددًا أن أداء اللاعبين كان رجوليًا أنهى المباراة بفوز ثمين بهدفين مقابل هدف.

وشدد حسام غويبة، أن المصري البورسعيدي إذا خاض مباراة نهضة بركان في الإياب بالمغرب، بنفس الأداء القتالي والرجولي الذي قدمه أمام الأهلي، سيتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية.