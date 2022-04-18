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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يهنئ نادي الزمالك بعد فوز فريق الطائرة بـ الدوري.. شاهد

صدى البلد

هنأ أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، فريق كرة الطائرة بالنادى بعد الفوز بالدورى ، ونشر تغريدة عبر حسابة الشخصى بموقع "تويتر". 

وكتب ميدو: “مبرووووك رجال نادي الزمالك … الزمالك بطل دوري الطائرة ”.

وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022 للمرة رقم 28 في تاريخه وذلك عقب تغلبه على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-صفر  في المباراة  التي أقيمت بينهما مساء الأحد على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية في ثانية مباريات الدوري النهائي للبطولة.


وجاءت نتائج الأشواط كما يلي:
25/21
25/21
25/18.


وحرص على حضور المباراة أحمد مرتضى منصور وأحمد دعبس عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم  رئيس اللجنة القانونية وعلاء فهمي رئيس قطاع الطائرة ومحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم وعمر زكي لاعب الفريق السابق ونائب رئيس قطاع الناشئين لدعم ومساندة الفريق.


ويقود الفريق: أشرف رشاد مديراً فنياً ووليد عبد العال مدربا مساعدا، أحمد عبد العزيز مدربا للأحمال، حاتم قنديل مدلكا وأحمد شعلان إداريا.

احمد حسام ميدو الدوري الممتاز الزمالك مرتضى منصور نادي الزمالك ادارة نادي الزمالك الاتحاد السكندري

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