طلاب أولى ثانوي يتوافدون على المدارس لبدء الامتحانات التدريبية

يتوافد الان طلاب الصف الاول الثانوي على المدارس الثانوية الموجودة في مختلف انحاء الجمهورية ، لبدء الامتحانات التدريبية المقرر اداؤها على التابلت .

حيث يؤدي اليوم طلاب الصف الاول الثانوي الامتحان التدريبي في مادة الفلسفة ، والذي من المقرر أن يكون زمن الاجابة عليه ساعة واحدة فقط.

وتعقد الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي وفقا للجدول التالي :

الاثنين 18 ابريل : الفلسفة للصف الاول الثانوي (ساعة)

الثلاثاء 19 ابريل 2022 : رياضيات علمي وادبي لطلاب الصف الثاني الثانوي ( ساعة)

الثلاثاء 26 ابريل : الأحياء للصف الاول الثانوي ( ساعة)

الاربعاء 27 ابريل 2022 : الاحياء علمي و الجغرافيا ادبي للصف الثاني الثانوي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعقد الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي داخل المدرسة ، ويتم إتاحتها طوال اليوم الدراسي

وتتولى مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها مسئولية عقد هذه الامتحانات التدريبية داخل المدارس بما لا يؤثر على اليوم الدراسي

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة عاجلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل ساعات قليلة من انطلاق الامتحانات التدريبية المقرر بدئها غدا .

قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إن أداء التدريبات على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، هام جدا.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تهدف إلى أن يتعرف الطلاب ، على منصة الامتحان وشكل الأسئلة .

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني، أن الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، سيكون لها علاقة مباشرة بالامتحانات القادمة هذا العام والأعوام القادمة.

وانهى وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : تمنياتنا بالتوفيق والنجاح وتدريب مفيد للجميع.