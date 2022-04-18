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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب أولى ثانوي يؤدون الامتحان التدريبي في مادة الفلسفة على التابلت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يؤدي الآن طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان التدريبي في مادة الفلسفة ، في جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية .

و من المقرر أن يكون زمن الإجابة على امتحان مادة الفلسفة في لجان الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي ساعة واحدة فقط، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة عاجلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل ساعات قليلة من انطلاق الامتحانات التدريبية المقرر بدئها غدا .

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وزير التعليم ينفي تأجيل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالأول والثاني الثانوي

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قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إن أداء التدريبات على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، هام جدا.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تهدف إلى أن يتعرف الطلاب ، على منصة الامتحان وشكل الأسئلة .

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليمي الفني، أن الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، سيكون لها علاقة مباشرة بالامتحانات القادمة هذا العام والأعوام القادمة. 

وانهى وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : تمنياتنا بالتوفيق والنجاح وتدريب مفيد للجميع.

ونفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخبر الذي يتم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، والذي جاء نصه كالتالي “تم تأجيل الامتحانات التي لا تضاف إلى المجموع للصفين الأول والثاني الثانوي العام إلي بعد عيد الفطر المبارك”.

حيث قال وزير التربية والتعليم : هذه الشائعة لا أساس لها من الصح وكل الكلام المذكور فيها “ لا يعقل” .

وأضاف وزير التربية والتعليم : نحن لم ننشر جداول امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي من الأساس لا للمواد المضافة للمجموع ولا للمواد الغير مضافة للمجموع ، كما اننا لم نسمح أصلا بعقد أي امتحانات في رمضان حتى يقال اننا اجلناها الان .

الاول الثانوي المدارس الامتحانات التدريبية التربية والتعليم Jobs Education

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طلاب أولى ثانوي يؤدون الامتحان التدريبي في مادة الفلسفة على التابلت

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