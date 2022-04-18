قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الفول بالطماطم.
طريقة عمل الفول بالطماطم على السحور..
مكونات عمل الفول بالطماطم:
علبة فول
بصلة صغيرة مبشورة
2 فص ثوم مفروم
ثمرة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات
ثمرة فلفل رومى مقطع مكعبات
ملعقة معجون صلصة طماطم
زبد
ملح
فلفل
كمون
طريقة عمل الفول بالطماطم:-
-نحضر مقلاة على النار ونذوب بها الزبد.
- ثم نضيف البصل ونشوحه قليلا.
- ثم نضيف الطماطم والفلفل والصلصة.
- نتبل بالملح والفلفل والكمون ونترك الخليط يتسبك قليلا.
- ثم نضيف الفول، ونقلب، ونتركه يغلى مرة واحدة.
- ثم نرفع الفول من على النار، ويقدم بعدها ساخنا.
ولعمل الفول بدبس الرمان
المكونات:-
فول
طماطم مفرومة
ثوم مفروم
ملعقة صغيرة عصير ليمون
٢ ملعقة كبيرة دبس رمان
رشة كمون
ملح وفلفل أسود
زيت زيتون
طريقة عمل الفول بدبس الرمان:-
- سخني ملعقة من الزيت في قدر وأضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة.
- أضيفي الفول والكمون وعصير الليمون وقلبي مع هرس خفيف لمدة 5 دقائق.
- أزيلي الوعاء عن النار وأضيفي ملعقة من دبس الرمان وحركي المزيج.
- ضعي الفول في طبق التقديم ووزعي باقي كمية دبس الرمان على وجه الطبق.
- وزعي الطماطم المفرومة ناعم على وجه الطبق وزيت الزيتون.
- يقدم الفول ساخنا بجانب الخبز المحمص.