

قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الفول بالطماطم.









طريقة عمل الفول بالطماطم على السحور..





مكونات عمل الفول بالطماطم:

علبة فول

بصلة صغيرة مبشورة

2 فص ثوم مفروم

ثمرة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات

ثمرة فلفل رومى مقطع مكعبات

ملعقة معجون صلصة طماطم

زبد

ملح

فلفل

كمون





طريقة عمل الفول بالطماطم:-

-نحضر مقلاة على النار ونذوب بها الزبد.





- ثم نضيف البصل ونشوحه قليلا.





- ثم نضيف الطماطم والفلفل والصلصة.





- نتبل بالملح والفلفل والكمون ونترك الخليط يتسبك قليلا.





- ثم نضيف الفول، ونقلب، ونتركه يغلى مرة واحدة.





- ثم نرفع الفول من على النار، ويقدم بعدها ساخنا.





ولعمل الفول بدبس الرمان





المكونات:-





فول

طماطم مفرومة

ثوم مفروم

ملعقة صغيرة عصير ليمون

٢ ملعقة كبيرة دبس رمان

رشة كمون

ملح وفلفل أسود

زيت زيتون





طريقة عمل الفول بدبس الرمان:-

- سخني ملعقة من الزيت في قدر وأضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة.





- أضيفي الفول والكمون وعصير الليمون وقلبي مع هرس خفيف لمدة 5 دقائق.





- أزيلي الوعاء عن النار وأضيفي ملعقة من دبس الرمان وحركي المزيج.





- ضعي الفول في طبق التقديم ووزعي باقي كمية دبس الرمان على وجه الطبق.





- وزعي الطماطم المفرومة ناعم على وجه الطبق وزيت الزيتون.





- يقدم الفول ساخنا بجانب الخبز المحمص.