عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الفول بالطماطم على السحور

صدى البلد


قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الفول بالطماطم.


 


 

طريقة عمل الفول بالطماطم على السحور..


 

مكونات عمل الفول بالطماطم:

علبة فول

بصلة صغيرة مبشورة

2 فص ثوم مفروم

ثمرة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات

ثمرة فلفل رومى مقطع مكعبات

ملعقة معجون صلصة طماطم

زبد

ملح

فلفل

كمون


 

طريقة عمل الفول بالطماطم:-

-نحضر مقلاة على النار ونذوب بها الزبد.


 

- ثم نضيف البصل ونشوحه قليلا.


 

- ثم نضيف الطماطم والفلفل والصلصة.


 

- نتبل بالملح والفلفل والكمون ونترك الخليط يتسبك قليلا.


 

- ثم نضيف الفول، ونقلب، ونتركه يغلى مرة واحدة.


 

- ثم نرفع الفول من على النار، ويقدم بعدها ساخنا.


 

ولعمل الفول بدبس الرمان


 

المكونات:-


 

فول

طماطم مفرومة

ثوم مفروم

ملعقة صغيرة عصير ليمون

٢ ملعقة كبيرة دبس رمان

رشة كمون

ملح وفلفل أسود

زيت زيتون


 

طريقة عمل الفول بدبس الرمان:-

- سخني ملعقة من الزيت في قدر وأضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة.


 

- أضيفي الفول والكمون وعصير الليمون وقلبي مع هرس خفيف لمدة 5 دقائق.


 

- أزيلي الوعاء عن النار وأضيفي ملعقة من دبس الرمان وحركي المزيج.


 

- ضعي الفول في طبق التقديم ووزعي باقي كمية دبس الرمان على وجه الطبق.


 

- وزعي الطماطم المفرومة ناعم على وجه الطبق وزيت الزيتون.


 

- يقدم الفول ساخنا بجانب الخبز المحمص.

طريقة عمل الفول بالطماطم على السحور سحور السحور فول طريقة عمل الفول فول بالطماطم الفول بالطماطم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

حظر دخول الدراجات البخارية وسيارات النقل المحملة بالأفراد لمدينة رأس البر

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

بيان عاجل من السعودية بشأن أحداث السويد وحرق القرآن

قبل أدائها غدا.. وزير التعليم: المهام الأدائية لرابعة ابتدائي ليست امتحانات

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

موضوعات متعلقة

سحورك عندنا.. شكشوكة الفول وأومليت البيض

ترشيحاتنا

السعودية: سطح المسجد الحرام جاهز لاستقبال المصلين بجميع الخدمات

انخفاض 7 درجات دفعة واحد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الاثنين

كيف تستعيد حساب إنستجرام المخترق في خطوات بسيطة

الإحصاء: 2.170 مليون فرد متعطل عن العمل خلال2021

دعاء يحفظك من المصائب المفاجئة حرص عليه النبي صباحا ومساءً

أحمد مرتضى: الزمالك يملك أغلى لاعبين في أفريقيا على مستوى جميع الفرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم إشادتها بـ "شاكوش".. لماذا طالبت هالة سرحان بسجن مطربي المهرجانات؟

ابنه سبب وفاته.. لماذا اتهم سعيد طرابيك زوجته بسرقته وسر ثروته الضخمة؟

الاختيار 3| أحمد عز فى حوار لصدى البلد: فترة الإخوان كانت صعبة جدا ونزلت الميدان بنفسي وكنت أول الداعمين للجيش

مكتوب عليا الحلقة 16.. "جلجل" حائر بين سلمى ورقية.. وسر الغرفة 312

فيديو

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ