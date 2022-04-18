هاشتاج ملوك الصالات يتصدر ترند تويتر بعد تتويج فريق الطائرة ببطولة الدوري

تصدر نادى الزمالك ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد تتويج الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022 للمرة رقم 28 في تاريخه .

ودشن عدد كبير من جمهور الزمالك هاشتاج “ ملوك الصالات ” وتصدر قائمة الاكثر تدولا وجاءت أبرز التغريدات كالاتى :

وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022 للمرة رقم 28 في تاريخه وذلك عقب تغلبه على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-صفر في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية في ثانية مباريات الدوري النهائي للبطولة.



وجاءت نتائج الأشواط كما يلي:

25/21

25/21

25/18.



وحرص على حضور المباراة أحمد مرتضى منصور وأحمد دعبس عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية وعلاء فهمي رئيس قطاع الطائرة ومحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم وعمر زكي لاعب الفريق السابق ونائب رئيس قطاع الناشئين لدعم ومساندة الفريق.



ويقود الفريق: أشرف رشاد مديراً فنياً ووليد عبد العال مدربا مساعدا، أحمد عبد العزيز مدربا للأحمال، حاتم قنديل مدلكا وأحمد شعلان إداريا.