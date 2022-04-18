بعد الفوز على نهضة بركان .. المصرى يغرم عمرو مرعى مليون جنيه ويحيله للتحقيق.. تفاصيل

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية ، توقيع غرامة قدرها مليون جنيه على عمرو مرعي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ، مع إحالته للتحقيق بواسطة المستشار القانوني للنادي .

وجاء ذلك بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب لوسائل الإعلام عقب نهاية مباراة المصري ونهضة بركان المغربي والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف.

وحقق فريق المصري البورسعيدي فوزا هاما أمام نهضة بركان في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وأحرز عمرو مرعي نجم المصري الهدف الأول في الدقيقة 11 لكن بركان تعادل سريعا في الدقيقة 18 بواسطة حمزة الرجارجي.

ونجح هيثم لعيوني نجم المصري في إحراز الهدف الثاني من ركلة حرة سكنت شباك نهضة بركان في الدقيقة 83.

وستقام مباراة إياب ربع نهائي الكونفدرالية يوم 24 إبريل الجاري في المغرب.

خاض فريق المصري المباراة في غياب مدربه التونسي معين الشعباني الموقوف بعد طرده في اللقاء الماضي من البطولة ضد مازيمبي.