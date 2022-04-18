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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علاجات منزلية لالتهاب المسالك البولية

صدى البلد

هل تبحثين عن علاجات منزلية سريعة  لعدوى المسالك البولية إليك أكثر أنواع الشاي شيوعًا لعدوى المسالك البولية  و التي لها تأثير مضاد للميكروبات وتحفز إنتاج البول ، مما يسمح بزيادة تدفق البول وتنظيف المسالك

فيما يلي بعض الأمثلة التي ثبت علميًا أنها تساعد في علاج عدوى المسالك البولية وفقا لموقع هيلث

1.  حرير الذرة
 

شاي حرير الذرة علاج منزلي شائع آخر يستخدم لعلاج مشاكل المسالك البولية ، بما في ذلك الالتهابات. أظهرت بعض الدراسات أن شاي حرير الذرة يعد غنيًا بخصائصه المضادة للميكروبات.  

بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر حرير الذرة أيضًا مدرًا للبول ، مما يساعد في القضاء على البكتيريا عن طريق البول

مكونات

1 حفنة من حرير الذرة الجاف ؛
1 كوب ماء مغلي.
 

كيفية تطبيقه

 

ضع حرير الذرة في كوب به ماء مغلي واتركه يرتاح لمدة خمس إلى عشر دقائق. بعد ذلك ، قم بتصفية الخليط واتركه يبرد. تناول  هذا الشاي مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

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2. الهندباء
 

الهندباء نبات له تأثير مدر للبول ممتاز. يساعد على زيادة كمية البول ، مما يسمح للبكتيريا المسببة للعدوى بالتخلص بسرعة أكبر.

مكونات

15 ج أوراق وجذور الهندباء ؛
250 مل ماء مغلي.
 

كيفية تطبيقه

أضف الهندباء إلى الماء المغلي واترك هذا المزيج لمدة خمس إلى عشر دقائق. يصفى ويشرب مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

 

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